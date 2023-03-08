Война Триста семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Немецкие следователи установили судно, с которого была осуществлена диверсия на «Северных потоках», пишет Die Zeit. Диверсионная группа состояла из шести человек, однако кто они и кто заказал взрывы, пока неясно.
- Американская разведка полагает, что за атакой на «Северные потоки» может стоять некая «проукраинская группировка», пишет NY Times. При этом у разведки нет доказательств того, что к инциденту причастно руководство страны или что диверсанты действовали по указанию кого-либо из чиновников.
- В Кремле назвали «скоординированным вбросом» публикации западных СМИ о взрывах на «Северных потоках».
- В Украину приехал Генсек ООН Антониу Гутерриш. В среду он встретится с Владимиром Зеленским и, в частности, обсудит продление зерновой сделки.
Большинство россиян на протяжении всего первого года войны в Украине, согласно опросам социологов, заявляло о поддержке боевых действий. Однако исследователям из независимого проекта «Хроники», которые задали своим респондентам дополнительные контрольные вопросы об отношении к российской агрессии, удалось выявить, что, помимо «декларативного большинства» поддержки (60%), существует и другое большинство — «большинство непротивления» войне (50–52%). Последнее включает как тех, кто уклоняется от ответа на прямой вопрос о поддержке войны, так и тех, кто заявляет о поддержке, но в других ответах не поддерживает провоенные решения и убеждения. Учитывая тех, кто открыто не поддерживает войну, в России даже сегодня может существовать потенциальное большинство неподдержки войны (более 60%). Но именно позиция «большинства непротивления» позволяет провоенно настроенному меньшинству (35–40%) уверенно доминировать в публичной сфере.
Подробнее об этом социологическом парадоксе — в материале проекта Re:Russia. «Медуза» с любезного разрешения проекта публикует отрывок из доклада, посвященного обзору результатов опросов общественного мнения «Хроник».
Накануне стало известно, что в начале марта из конюшни в Чехии похитили 16-летнего жеребца чистокровной верховой породы по кличке Зазу. По данным чешских СМИ, конь принадлежит Рамзану Кадырову и в 2014 году как часть его имущества попал под действие санкций, введенных против главы Чечни.
Сегодня Кадыров прокомментировал новости о похищении жеребца. При этом он попросил «не принижать ценность скакуна», заявив, что тот «стоит не менее 10 миллионов долларов».
В ночь на 8 марта украинские ПВО сбили два дрона-камикадзе Shahed-131/136, которыми военные РФ атаковали территории Украины с северного направления. Об этом заявили Воздушные силы ВСУ.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал об одном сбитом беспилотнике.
Генсек ООН приехал в Киев
В офисе Антониу Гутерриша сообщили, что он уже находится в Киеве. Позже 8 марта генсек ООН встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление зерновой сделки и другие вопросы.
Это третий визит Гутерриша в Украину.
Россия, Украина и Турция подписали соглашение о вывозе зерна из черноморских портов в июле. Для доставки зерна был организован «зерновой коридор» в Черном море. Последнее соглашение о продлении сделки, подписанное Украиной, Турцией и ООН, истекает 18 марта.
Бахмут, Донецкая область
За минувшие сутки российская армия 61 раз обстреляла территории Херсонской области, выпустив 309 снарядов из тяжелой артиллерии и «Градов», сообщил глава администрации региона Александр Прокудин.
Херсон оказался под обстрелами четыре раза. 17 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. В результате один мирный житель был ранен.
Журналисты обратили внимание на то, как Владимир Путин поздравляет россиянок с 8 Марта во время войны. Так, год назад он обещал, что участвовать в боевых действиях в Украине будут только профессиональные военные. Сейчас он отдельно поздравил женщин-военнослужащих и отметил, как жительницы России «самоотверженно поддерживают» солдат и офицеров, среди которых после мобилизации оказались их близкие.
«России должно быть стыдно за себя». Представитель Госдепа США — о видео с расстрелом военнослужащего ВСУ
«Ужасные кадры казни безоружного украинца после того, как он произнес „Слава Украине“, поражают своим варварством. Мы считаем, что России должно быть стыдно за себя», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя распространившуюся запись расстрела.
Прайс отметил, что это не первое свидетельство того, что Россия совершает в Украине потенциальные военные преступления, и, вероятно, не последнее.
6 марта в соцсетях начало распространяться видео с расстрелом мужчины, который произносит «Слава Украине». После этого слышен звук автоматной очереди. Где, когда и кем сделана съемка, неизвестно.
В Украине заявили, что убитый — военнопленный украинец. Представители ВСУ заявили, что предварительно установили личность погибшего — это Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Шадура числился пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года.
Журналист Юрий Бутусов называл другое имя убитого — Александр Мациевский, доброволец из роты огневой поддержки 163-го батальона территориальной обороны города Нежин. Мациевского взяли в плен зимой под Соледаром.
Сотрудники ФСБ задержали в карельском городе Сортавала 19-летнего участника общественного движения «Гражданский альянс России» Никиту Клюню.
Как рассказал глава организации Олег Филатчев, в ночь на 8 марта ему позвонили из спецслужбы и сообщили, что Клюня обвиняется в «диверсии на железной дороге».
Сейчас активист находится в изоляторе временного задержания в Петрозаводске. Ему предварительно вменяют статью об организации террористического сообщества и участия в нем (статья 205.4 УК, в зависимости от тяжести наказывается лишением свободы на срок до 20 лет).
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Основные усилия войск РФ сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отразили более 100 атак противника на этих направлениях.
- В частности, российские военные продолжают безуспешно наступать в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки в Донецкой области.
- Армия РФ нанесла 24 авиационных и один ракетный удар. Во время авиаударов россияне применили беспилотник «Shahed -136». ВСУ его сбили. Кроме того, российские военные совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения противника. Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили один ракетный комплекс «Бук-М1-2», пять районов сосредоточения живой силы, три склада горюче-смазочных материалов и один комплекс радиолокационной разведки россиян. Кроме того, ВСУ сбили российский беспилотник «Орлан-10».
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что восточную часть Бахмута заняли именно подразделения его частной военной компании.
«Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК Вагнер», — говорит бизнесмен в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.
В Украине не комментировали заявление Пригожина и сводку Института изучения войны, который сообщил, что российские силы взяли восточную часть Бахмута «после контролируемого отхода» украинских войск.
Тяжелые бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. С российской стороны в них участвуют наемники ЧВК Вагнера, в рядах которых воюют в том числе заключенные. В начале марта 2023 года Пригожин заявил, что Бахмут «практически окружен».
Что осталось от города после восьми месяцев боев
Накануне западные СМИ сообщили, что за атакой на газопроводы системы «Северный поток» может стоять некая «проукраинская группа». По версии разведки США, в группу входили противники президента РФ Владимира Путина, которые имели гражданство РФ или Украины.
В Кремле назвали эти публикации о взрывах на газопроводах «скоординированным вбросом в СМИ». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта. В своей речи он отдельно отметил женщин-военнослужащих.
Сегодня хочу отдельно поздравить женщин-военнослужащих, которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины, женщин, девушек из боевых подразделений, военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц, тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых. Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закаленных бойцов.
Путин добавил, что «в сложные моменты, во времена испытаний неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращаются в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий».
Здравствуйте. Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за главными событиями 378-го дня войны в Украине. Спасибо, что вы с нами.