Война Триста семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Большинство россиян на протяжении всего первого года войны в Украине, согласно опросам социологов, заявляло о поддержке боевых действий. Однако исследователям из независимого проекта , которые задали своим респондентам дополнительные контрольные вопросы об отношении к российской агрессии, удалось выявить, что, помимо «декларативного большинства» поддержки (60%), существует и другое большинство — «большинство непротивления» войне (50–52%). Последнее включает как тех, кто уклоняется от ответа на прямой вопрос о поддержке войны, так и тех, кто заявляет о поддержке, но в других ответах не поддерживает провоенные решения и убеждения. Учитывая тех, кто открыто не поддерживает войну, в России даже сегодня может существовать потенциальное большинство неподдержки войны (более 60%). Но именно позиция «большинства непротивления» позволяет провоенно настроенному меньшинству (35–40%) уверенно доминировать в публичной сфере.

Подробнее об этом социологическом парадоксе — в материале проекта . «Медуза» с любезного разрешения проекта публикует отрывок из доклада, посвященного обзору результатов опросов общественного мнения «Хроник».

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Согласно опросам, большинство россиян поддерживает войну. Но в реальности ярые сторонники агрессии могут быть в меньшинстве. Как стал возможен такой парадокс? Объясняют авторы проекта Re:Russia

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