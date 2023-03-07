Автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов рассказывал об атаках на ЗАЭС и убийствах мирных жителей в Буче и Ирпене За посты (и репосты) об этом его отправили в колонию на восемь с половиной лет

Дмитрий Иванов на заседании суда 11 января 2023 года Александра Зотова

Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» про вооруженные силы России. Такое решение вынес Тимирязевский суд Москвы, признав Иванова виновным в распространении «заведомо ложной» информации о российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Кроме того, Иванову запретили в течение четырех лет после освобождения вести публичные страницы в интернете.

Государственное обвинение просило назначить автору «Протестного МГУ» девять лет лишения свободы. Сторонники Иванова и правозащитники считают его политзаключенным.

Поводом для дела против Иванова стали посты о российских атаках на города Украины и убийствах мирных жителей в Буче, Ирпене и Мариуполе. Как сообщала «Медиазона», дело на бывшего студента МГУ возбудили на основании «данных оперативно-розыскных мероприятий» ФСБ. По версии следствия, активист, «действуя по мотивам политической ненависти», с 4 марта по 4 апреля 2022 года распространял утверждения, в частности, о том, что армия РФ атаковала Запорожскую атомную станцию, разрушает украинские города и гражданскую инфраструктуру, а также убивает мирных жителей, а сама Россия ведет войну, а не .

Всего в деле упоминаются 12 постов телеграм-канала «Протестный МГУ», отмечала «Медиазона». При этом большая часть из этих публикаций — репосты чужих высказываний, в том числе политика Алексея Навального и президента Украины Владимира Зеленского.

Иванов почти год провел в спецприемниках и СИЗО. Активиста задержали 28 апреля на выходе из метро. На следующий день суд назначил ему 10 суток административного ареста по протоколу о повторном нарушении установленного порядка организации митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ) из-за одного из постов в телеграм-канале «Протестный МГУ».

9 мая, когда Иванов должен был выйти на свободу, ему назначили новый административный арест на 25 суток по той же статье. В этот раз поводом стал репост публикации об антивоенных акциях из канала Навального. 2 июня — в день завершения второго ареста — Иванова забрали из спецприемника на допрос в Следственный комитет, а у него дома прошел обыск. На следующий день суд решил поместить активиста под стражу по делу о военных «фейках».

Из-за арестов Иванов пропустил государственные экзамены и защиту дипломной работы. В июле его отчислили из МГУ.

Формулировки в показаниях свидетелей обвинения по делу Иванова совпадают почти дословно, отмечала «Медиазона». Почти все они характеризовали активиста «с отрицательной стороны как антироссийского фашиста», а его посты — как «не соответствующие позиции Минобороны РФ».

Одной из тех, кто свидетельствовал против Иванова, была бывшая декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ . На допросе она называла себя «патриотом», а обвиняемого — «фашистом», который «состоит в политической секте», «ненавидит людей, не разделяющих его либеральные взгляды» и «защищает все отбросы общества». В суде Григорьева понадеялась, что активист поплатится за «антироссийскую деятельность», писало издание.

Еще трое свидетелей обвинения — бывшие подчиненные и бывший аспирант Григорьевой. Связь двух других — безработного Ивана Лямина и артиста Коломенской филармонии Михаила Журавлева — с делом Иванова, отмечали журналисты, неясна. В частности, Журавлев объяснял следователям, что дал показания, чтобы восторжествовала справедливость: «А то свободы слова стало многовато».

Экспертизу по делу Иванова проводили лингвисты из ФСБ. Они сочли достаточным доказательством вины автора «Протестного МГУ» то, что его посты расходились с официальными сводками Минобороны России. Независимые эксперты пришли к выводу, что на момент публикации информация из постов Иванова не была для него «заведомо ложной».

Защита добилась, чтобы в суд в качестве свидетелей вызвали представителей российских властей. Но те не явились на заседание. Адвокат Мария Эйсмонт в ходе заседания суда 1 февраля потребовала, чтобы в суд вызвали официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, главу МИД России Сергея Лаврова, а также российского постпреда в ООН Василия Небензю.

«Иванову вменяется тяжкое преступление на основе сопоставления его текстов с заявлениями Небензи, Лаврова и Конашенкова. А значит, эти люди по сути являются свидетелями обвинения, следовательно, он имеет право допросить их в суде», — объясняла защитница.

Суд удовлетворил ее ходатайство и выписал им повестки, которые, по данным защиты, дошли до представителей российских ведомств, но те, ожидаемо, проигнорировали следующее заседание суда.

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После одного из заседаний суда Иванов рассказал, что его избил конвоир. По словам активиста, формальной причиной для этого стало то, что он не сразу вышел из после заседания 18 января, чтобы поговорить с адвокатом. Не дав подсудимому поговорить с защитой, конвоир Алексей Жалнин вытащил Иванова в конвойное помещение, спустил по лестнице, выключил видеорегистратор и избил дубинкой.

Кроме того, утверждал активист, Жалнин угрожал изнасиловать его дубинкой и пытался окунуть головой в унитаз. Иванов также заявил, что за происходящим наблюдал второй сотрудник, но в происходящее он не вмешивался.

После избиения врач в СИЗО зафиксировал у Иванова гематомы на запястьях. Адвокат Мария Эйсмонт предполагала, что активиста били так, чтобы «не оставить следов». 4 марта стало известно, что управление Следственного комитета по Москве проводит проверку по факту избиения Иванова. О ее результатах пока не сообщали.