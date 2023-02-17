Власти Латвии решили передать армии Украины автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей

Сейм (парламент) Латвии одобрил в окончательном чтении поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездно передать транспортные средства, принадлежащие государству, в собственность правительства Украины. Об этом сообщает Delfi.

«Мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — заявил председатель комиссии сейма по обороне Раймонд Бергманис.

Решение о передаче конфискованных автомобилей на нужды армии Украины в каждом случае будет принимать правительство Латвии. Транспортные средства станет передавать организация, которая сотрудничает с правительством Украины и получает запросы о помощи.

Ранее с предложением передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей, выступил министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс. Его поддержала правящая коалиция в сейме Латвии, говорил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

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