Война Триста семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 марта читайте здесь.
Главные новости:
- По данным разведки НАТО, российские войска потеряли в боях за город Бахмут в Донецкой области в пять раз больше военных, чем Украина.
- Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту возможного расстрела безоружного военнопленного после его слов «Слава Украине».
- В ЧВК Вагнера, по данным The Moscow Times, готовы принимать стоявших на учете в психоневрологических диспансерах.
- Военнослужащие территориальной обороны Белгородской области пожаловались, что их отправляют на штурм без подготовки и необходимой экипировки.
- Правительство РФ утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Речь идет «о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти». Формально, наемники ЧВК Вагнера на такие удостоверения претендовать не могут.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
Правительство РФ утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий, которое, в числе прочего, позволяет претендовать на льготы.
В сообщении на сайте правительства говорится, что речь идет «о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции».
«Добровольцами штурмовых подразделений» Минобороны РФ в своих сводках называет наемников ЧВК Вагнера, которую формально нельзя отнести к формирования, «созданным по решению органов власти».
Ялтинский международный экономический форум может состояться в сентябре 2023 года в Москве, сообщил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Форум, цитирует Аксенова «Интерфакс», будет проходить в неком новом формате, который «презентуют до 1 апреля».
«С учетом логистики, наверно, будет предложение провести 29-30 сентября в Москве, когда будет отмечаться годовщина воссоединения новых субъектов с Россией», — сказал Аксенов журналистам, отметив, что представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно принимали участие в Ялтинском форуме.
Ялтинский международный экономический форум начали проводить в 2015 году. С 2020 года он неоднократно переносился по разным причинам, в том числе из-за пандемии коронавируса.
Когда форум в Ялте еще проводился, Украина считала его участников нарушителями закона, так как они приезжали в Крым не получив на это согласие украинских властей.
Константиновка, Донецкая область
Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре пишет о боях за Бахмут — главном на данный момент сражении войны в Украине.
Военная разведка отмечается, что бои за Бахмут продолжают истощать силы обеих сторон конфликта.
В минувшие выходные, говорится в обзоре Минобороны Великобритании, украинские войска, вероятно, стабилизировали свой оборонительный периметр после предыдущих российских наступлений на север города.
Однако в начале марта российские войска разрушили мост на единственной асфальтированной дороге, по которой шло снабжение украинских сил в Бахмуте. В условиях распутицы, считают авторы обзора, украинским военным, которые теперь вынуждены использовать грунтовые дороги, сложнее пополнять запасы.
Британская военная разведка также обращает внимание на разногласия между Евгением Пригожиным и руководством Минобороны, которое основатель ЧВК Вагнера публично обвиняет в срыве поставок боеприпасов для наемников, воюющих под Бахмутом. Этот конфликт, говорится в обзоре, демонстрирует проблемы с поставками боеприпасов, которые необходимы для продвижения российских сил с использованием их нынешней тактики.
В пабликах Севастополя утром 7 марта появились сообщения о взрыве в районе аэропорта. Глава администрации аннексированного города Михаил Развозжаев заявил, что никакого взрыва не было, а «на внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов».
«В городе все спокойно», — написал Развозжаев в телеграме.
Глава МИД Китая Цинь Ган сравнил возможные поставки оружия России с военной поддержкой Тайваня со стороны США
«Почему США просят Китай не поставлять оружие России, когда сами продолжают вооружать Тайвань?» — задал глава МИД Китая риторический вопрос во время пресс-конференции.
При этом, пишет CNN, Цинь Ган подчеркнул, что Китай не предоставлял оружие ни одной из сторон российско-украинского конфликта.
«Китай всегда выносит свои собственные суждения и принимает решения независимо», — сказал он.
«Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и снижением температуры мы выбрали последнее», — заявил глава МИД Китая
По данным разведки НАТО, российские войска потеряли в боях за город Бахмут в Донецкой области в пять раз больше военных, чем Украина. Об этом CNN на условиях анонимности рассказал один из военных чиновников Североатлантического альянса.
Источник телеканала не привел точных данных о потерях обеих сторон. При этом он заявил, что несмотря на такое соотношение, Украина все равно несет значительные потери, защищая Бахмут.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 376-го дня войны, комментируя решение продолжать оборону Бахмута, заявил, что город «дает один из самых больших результатов за всю войну».
Адвоката из Краснодара Михаила Беньяша, защищавшего в России гражданских активистов, в октябре 2022 года объявили «иностранным агентом». 17 февраля 2023-го стало известно, что его лишили адвокатского статуса. А незадолго до этого, 10 февраля, прошло заседание суда, на котором рассматривалась жалоба адвоката на решение включить его в реестр «иноагентов». Жалоба была отклонена.
Беньяш передал «Медузе» материалы заседания, во время которого Минюсту РФ пришлось отвечать на неприятные вопросы о российской агрессии в Украине. Мы публикуем выдержки из них.
Мобилизованные военнослужащие, состоявшие до начала марта в теробороне Белгородской области, записали видеообращение, в котором рассказали, что их включили в «штурмовую бригаду» 1-го армейского корпуса самопровозглашенной ДНР и отправили на передовую без соответствующей подготовки. Обращение мобилизованных опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости».
По словам военных, их подразделение находилось в приграничном городе Шебекино Белгородской области, откуда их в первых числах марта «без всяких приказов и объяснений» перебросили в самопровозглашенную ДНР.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями 377-го дня войны в Украине. Спасибо, что вы нас читаете.