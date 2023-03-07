Война Триста семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 марта читайте здесь.

Главные новости:

По данным разведки НАТО, российские войска потеряли в боях за город Бахмут в Донецкой области в пять раз больше военных, чем Украина.

Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту возможного расстрела безоружного военнопленного после его слов «Слава Украине».

В ЧВК Вагнера, по данным The Moscow Times, готовы принимать стоявших на учете в психоневрологических диспансерах.

Военнослужащие территориальной обороны Белгородской области пожаловались, что их отправляют на штурм без подготовки и необходимой экипировки.

Правительство РФ утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Речь идет «о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти». Формально, наемники ЧВК Вагнера на такие удостоверения претендовать не могут.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.