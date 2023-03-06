Война Триста семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 марта читайте здесь.
Главные новости:
- ФСБ объявила о предотвращении покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, которое якобы организовал командир «Русского добровольческого корпуса».
- Российские войска в ночь на 6 марта атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. По словам представителя Воздушных сил ВСУ, 13 из 15 беспилотников удалось сбить.
- Минобороны РФ заявило о визите Сергея Шойгу в Мариуполь. Российский министр обороны, говорится в сообщении, «проверил ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений».
- Губернатор Белгородской области сообщил, что в Новом Осколе системы ПВО сбили три ракеты, один человек пострадал.
- Власти Украины оценили экологический ущерб от войны в три триллиона гривен (около 76 миллиардов долларов). Больше всего пострадали леса.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
В Киевской городской военной администрации заявили, что российские беспилотники ночью пытались атаковать территорию региона, но все были сбиты. Жертв и разрушений нет, подчеркивается в сообщении городской администрации.
Россия в ночь на 6 марта атаковала Украину дронами-камикадзе, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По словам Игната, которые приводит «Громадське», 13 из 15 беспилотников были сбиты. Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что дроны, по информации украинских военных, были запущены с территории Брянской области.
Несколько дней назад британская военная разведка сообщала, что у российских войск, которые ранее запускали дроны из Краснодарского края, в Брянской области появилась вторая площадка для запуска. Запущенным со второй площадки дроны, говорилось в обзоре Минобороны Великобритании, проще добраться до Киева и Киевской области.
ФСБ опубликовало видео, на котором, как утверждается, показано разминирование автомобиля главы «Царьграда» Константина Малофеева при помощи робота-сапера.
Сам Малофеев заявил, что не пострадал при попытке организовать на него покушение. «Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — добавил он (цитата по РИА Новости).
Константин Малофеев находится под санкциями США, Евросоюза и других стран. Санкции в отношении так называемого православного бизнесмена были введены как до, так и после полномасштабного российского вторжения в Украину.
ФСБ объявила о предотвращении покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева
В заявлении ФСБ, которое цитируют российские информагентства, включая «Интерфакс», говориться, что «террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева» (так был взорван автомобиль Дарьи Дугиной).
В организации покушения ФСБ обвинила «проживающего на территории Украины и действующего под контролем СБУ основателя и одного из руководителей т. н. „Русского добровольческого корпуса“, участвующего в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданина РФ Капустина Дениса, 1984 г. р.».
Денис Капустин, более известный под псевдонимами Денис Никитин и White Rex, заявляет, что бойцы его «Русского добровольческого корпуса» при поддержке «партизан» устроили 2 марта «операцию в Брянской области».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта. Сообщения ФСБ трудно проверить и в мирное время.
В Новосибирске попытались поджечь пункт сбора помощи мобилизованным, пишет «Медиазона» со ссылкой на местные СМИ. В ночь на 6 марта в Ресурсном центре общественных объединений, где собирают помощь для мобилизованных, разбили одно из окон и бросили внутрь горящую тряпку. В здании сработала сигнализация, с возгоранием удалось справиться еще до приезда пожарных.
Новосибирский телеграм-канал «На ОбьГЭСе» отмечает, что это уже вторая попытка устроить поджог в пункте сбора помощи мобилизованным.
На кладбище Хабаровска установили видеокамеры на участке, где захоронены убитые в Украине. Как сообщается в телеграм-канале мэрии города, такое решение принято «в связи с участившимися случаями вандализма».
Мэр города Сергей Кравчук, говорится в сообщении, «поручил рассмотреть возможность сделать дорогу к участку [где похоронены воевавшие в Украине — прим. „Медуза“] и освещение».
Власти Украины оценивают экологический ущерб от войны в три триллиона гривен (около 76 миллиардов долларов). Об этом, сообщает «Интерфакс-Украина», заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
«Россияне как варвары уничтожают все, даже не осознавая, что окружающая среда не признает границ», — сказал Стрелец на международной конференции United for justice во Львове.
По словам министра, больше всего страдают лесные насаждения. По словам министра, почти 3 миллиона гектаров леса было повреждено — это почти треть лесных территорий Украины. «Есть природные ресурсы Украины, которые утрачены навсегда», — добавил Стрелец.
Минобороны РФ сообщило о поездке Сергея Шойгу в Мариуполь
Шойгу «проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений», а также заслушал доклад о строительстве водовода из Ростовской области на территорию самопровозглашенной ДНР.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Системы противовоздушной обороны сработали в городе Новый Оскол в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, сбиты три ракеты.
В результате происшествия пострадал один человек, у него осколочные ранения рук, рассказал Гладков.
Кроме того, повреждены несколько фасадов домов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Информация о других последствиях обстрела уточняется.
После 24 февраля 2022 года больше восьми миллионов жителей Украины были вынуждены бежать из страны. Это данные ООН. Почти пять миллионов украинцев получили временное убежище в Европе. Больше всего беженцев — около 1,6 миллиона — приняла соседняя с Украиной Польша.
Спецкор «Медузы» Кристина Сафонова съездила в Краков, Варшаву и приграничный Пшемысль — и рассказывает, как польские власти и общество на протяжении года помогают украинцам и как живут те, кто не может вернуться домой.
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