Война Триста семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 марта читайте здесь.

Главные новости:

ФСБ объявила о предотвращении покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, которое якобы организовал командир «Русского добровольческого корпуса».

Российские войска в ночь на 6 марта атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. По словам представителя Воздушных сил ВСУ, 13 из 15 беспилотников удалось сбить.

Минобороны РФ заявило о визите Сергея Шойгу в Мариуполь. Российский министр обороны, говорится в сообщении, «проверил ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений».

Губернатор Белгородской области сообщил, что в Новом Осколе системы ПВО сбили три ракеты, один человек пострадал.

Власти Украины оценили экологический ущерб от войны в три триллиона гривен (около 76 миллиардов долларов). Больше всего пострадали леса.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.