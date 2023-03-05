Война Триста семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 4 марта — здесь.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
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Купянск в Харьковской области подвергся обстрелу, погиб человек, сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.
По его словам, из-за обстрела, начавшегося вечером 4 марта после 23:00, в Купянске разрушены пять жилых домов, произошли возгорания. «Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина», — сообщил Синегубов.
Утром 5 марта из-за нового обстрела поврежден объект транспортной инфраструктуры. По словам главы области, из-за российских обстрелов также повреждены здания образовательного учреждения и роддом.
МВД России объявило в розыск члена «Русского добровольческого корпуса» Илью Богданова, которого подозревают в том, что он участвовал в «теракте в Брянской области», сообщает РИА Новости. В базе розыска МВД РФ сказано, что Богданова разыскивают по уголовному делу. О каком деле идет речь, не уточняется.
Как давно Богданов находится в розыске, неясно. Первым внимание на это обратило издание «Аргументы и факты» вечером 4 марта.
Богданов — уроженец Владивостока и бывший лейтенант ФСБ, работавший в пограничной службе. В 2014 году он оставил службу и приехал в Украину, где присоединился к националистическому «Правому сектору». Мы рассказывали об этом здесь.
2 марта власти Брянской области объявили, что в села Любечане и Сушаны на границе с Украиной проникла «диверсионно-разведывательная группа». В ФСБ заявили, что «выдавили» противника на территорию Украины и нанесли «массированный артиллерийский удар». СК возбудил дело по статье «теракт».
Ответственность за проникновение в Брянскую область на себя взяла группировка «Русский добровольческий корпус», которая утверждает, что воюет в составе ВСУ. В Офисе президента Украины причастность к произошедшему отрицают.
Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что самая тяжелая ситуация в Луганской области сложилась в Кременной и Белогоровке в Северодонецком районе. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона
«На Кременной вообще сосредоточили все усилия российские оккупационные войска. Они пытаются все же продавить наших защитников, получить там определенный какой-то успех. Поэтому постоянно отправляют туда и тяжелую технику, и огромное количество пехоты. Белогоровка постоянно обстреливается. Там так же наши защитники отражают волны наступления. То есть ситуация достаточно сложная», — сказал Гайдай вечером 4 марта (цитата по «Украинской правде»).
Глава Луганской ОВА добавил, что, несмотря на то, что российские силы постоянно меняют тактику, россияне не продвигаются, «прорывов» нет.
Минобороны РФ объявило, что открыло горячую линию по вопросам проведения «специальной военной операции» (так российские власти называют вторжение в Украину).
«В Минобороны открывается дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции — 117. Также информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить, позвонив на единый номер информационно-справочной службы — 122», — сообщили в российском ведомстве.
Горячую линию 122 запустили 22 сентября 2022 года, на следующий день после объявления мобилизации в России.
Офис генпрокурора Украины расследует 171 случай сексуализированного насилия, совершенного российскими военными в отношении жителей Украины после начала полномасштабной войны. Об этом заявила жена президента страны Елена Зеленская, выступая на конференции «United for Justice» во Львове.
«За этой цифрой не только женщины. Среди пострадавших 39 мужчин, 13 несовершеннолетних, среди них — мальчик. Главное — мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдает молча, особенно на оккупированных территориях, мы не знаем», — сказала Зеленская.
Премьер Украины заявил, что Киев хочет задействовать механизм репараций. Он оценил ущерб от войны в 700 миллиардов долларов
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев работает «над созданием механизма конфискации российских активов, которые можно будет направить на восстановление Украины». Об этом он сообщил накануне на конференции «United for Justice» во Львове.
«С первых дней войны мы начали документировать все преступления, разрушения и ущерб. Есть достоверный, прозрачный и качественный инструмент для того, чтобы оценить, сколько Украина потребует средств для восстановления. Уже сейчас понимаем, что эта сумма превысит 700 миллиардов долларов», — сказал Шмыгаль (цитата по «Русской службе Би-би-си»).
У себя в телеграм-канале Шмыгаль написал, что «специальный компенсационный механизм выплаты репараций будет базироваться на международном договоре». Сейчас Украина разрабатывает этот механизм вместе с государствами-партнерами.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок «специальной военной операции» (так российские власти называют вторжение в Украину).
Как сообщили в Минобороны РФ, Шойгу в штабе объединенной группировки российских сил заслушал доклады командующих группировок «по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий».
Министерство обороны опубликовало видео, снятое на совещании. На кадрах видно начальника Генштаба и командующего объединенной группировкой войск Валерия Герасимова, заместителя командующего группировкой Сергея Суровикина и начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что Шойгу отправился в зону «спецоперации».
Украинские военные продолжают сопротивление, несмотря на то, что ЧВК Вагнера подорвали ключевой мост, соединяющий Бахмут с поселком Хромово. Об этом заявил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, пишет «Интерфакс-Украина».
По его словам, украинские силы «будут перестраивать оборону» после подрыва моста. Он отметил, что в Бахмуте сложилась тяжелая, но контролируемая ситуация.
«В таком шквале огня уничтожают и объекты критической инфраструктуры. Пока что ситуация в Бахмуте тяжелая, но контролируемая. Для врага это приоритетная цель, однако командование и личный состав делает все, чтобы защитить этот населенный пункт», — подчеркнул Череватый.
Мост, взорванный в ночь на 3 марта, расположен на ключевой дороге, соединяющей Бахмут с украинским тылом в городе Часов Яр. В полиции Украины говорили, что военные все еще могут попасть в Бахмут через грунтовые дороги и поля.
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Разбитые российские танки в Николаевской области
По последним данным, из-за ракетного удара по городу Запорожью погибли 13 человек, сообщает ГСЧС Украины.
«Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек, а также четырех кошек и собаку. Из-под завалов дома спасатели извлекли тела 13 погибших, среди которых был 8-месячный ребенок», — говорится в сообщении ведомства.
Пятиэтажный жилой дом в Запорожье попал под обстрел в ночь на 2 марта. Город обстреляли из зенитно-ракетной системы С-300.
В 11 регионах на востоке, юге и в центре Украины объявлена воздушная тревога.
Здравствуйте. В этой трансляции мы будем следить за ключевыми событиями 375-го дня полномасштабного российского вторжения в Украину. Спасибо, что вы с нами.