«Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию. Неделю назад банк попал под санкции ЕС

Банк «Тинькофф» приостановил валютные переводы из России в Грузию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Платежи остановлены, так как банк-корреспондент прекратил их обрабатывать. В «Тинькофф» не уточнили, будут ли возобновлены платежи и когда.

Пока, согласно информации на сайте банка, переводы в долларах все еще возможны в некоторые банки Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, евро — в некоторые банки Китая и Узбекистана.

«Тинькофф» 25 февраля попал под санкции ЕС. Ограничения предполагают заморозку активов банка в Евросоюзе, запрет европейским компаниям на сделки с ним и отключение от SWIFT.

2 марта все приложения группы «Тинькофф» пропали из App Store.

В октябре 2022 года «Тинькофф» уже приостанавливал валютные переводы в ряд стран, в том числе и в Грузию.