Война Триста семьдесят четвертый день войны. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 3 марта — здесь.
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В Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-Дружба», сообщают Astra и Baza.
По данным телеграм-каналов, 3 марта в районе 7 утра дрон, снаряженный взрывным устройством, врезался в пустой резервуар для нефтепродуктов емкостью 3000 тонн в поселке Разумное. В результате взрыва в резервуаре образовалась дыра площадью 1 квадратный метр.
С подстанции эвакуировали четырех человек, пострадавших нет.
Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажному дому в Запорожье достигло 10 человек, сообщили в ГСЧС Украины.
Среди погибших — один ребенок. Спасти из-под завалов удалось 11 человек, двух кошек и собаку. Работы на месте инцидента продолжаются.
Российская ракета попала в жилой дом в Запорожье в ночь на 3 марта.
Бахмут, Донецкая область
Российский самолет-разведчик А-50, базировавшийся под Минском, улетел на ремонт в Таганрог
Об этом пишет издание «Зеркало», журналистка которого получила фактическое подтверждение этой информации, позвонив под видом сотрудника аэродрома в Мачулищах в приемную Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, где ремонтируют самолет.
Ранее белорусские активисты заявляли, что повредили А-50 с помощью взрывчатки, прикрепленной к дронам. Власти Беларуси отрицали, что самолет получил повреждения.
По данным правозащитного проекта «Первый отдел», это первый известный случай, когда финансовая помощь Украине становится основанием для возбуждения дела о госизмене.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки силы обороны Украины отбили более 150 атак российской армии.
- Армия РФ нанесла 32 авиаудара и шесть ракетных ударов, а также совершила 84 обстрела из РСЗО.
- Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а также два удара — по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях.
- Украинские военные сбили вражеский самолет Су-34 и 8 разведывательных и ударных БПЛА разных типов.
- Украинские военные поразили пункт управления и три района сосредоточения противника, а также склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
Заявления сторон конфликта об оперативной обстановке в зоне боевых действий невозможно оперативно проверить и независимо подтвердить.
Украину посетил генпрокурор США
Чиновник приехал в Львов вечером 3 марта; его визит заранее не анонсировался.
Гарланд провел несколько встреч и «подтвердил решимость США привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные в ходе ее несправедливого и неспровоцированного вторжения против ее суверенного соседа», сообщил американским СМИ источник в Минюсте США.
Власти Украины знали о планах операции «Русского добровольческого корпуса» в Брянской области, заявил командир группировки Денис Капустин в интервью Financial Times.
По словам Капустина, рейд бойцов РДК на территорию РФ был согласован с украинскими властями, «иначе он просто не мог бы пройти».
Он не уточнил, с кем именно и на каком уровне был согласован рейд.
Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток» на передовой
Как сообщили в Минобороны РФ, министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск, а также вручил боевые награды.
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