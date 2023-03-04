В Госдуме посоветовали российским компаниям закупаться ПВО для защиты от украинских дронов

Российским компаниям необходимо самостоятельно закупать системы противовоздушной обороны для защиты от украинских беспилотников, так как Минобороны РФ сосредоточено на прикрытии важных государственных и военных объектов. Об этом в беседе с пропагандистом Владимиром Соловьевым заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. На его слова обратило внимание издание The Moscow Times.

«Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты», — пояснил депутат.

Картаполов считает, что ВСУ и НАТО примерно знают расположение российских средств ПВО, значит «вполне возможно запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны».

По словам парламентария, с учетом размеров страны «всегда найдется лазейка», через которую на территорию РФ сможет залететь ударный беспилотник, поэтому самостоятельные закупки ПВО бизнесом внесут вклад в общую безопасность, позволят защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы. Средства ПВО пригодятся и после войны — «для противодействия террористам», добавил Картаполов.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

27-28 февраля сразу в нескольких регионах России — Краснодарском крае, Адыгее, Белгородской, Брянской, Московской областях — упали беспилотные летательные аппараты. Местные власти и Минобороны РФ приписывали эти инциденты украинским военным. Некоторые из беспилотников, по данным СМИ, несли взрывчатые вещества. В офисе президента Украины заявляли, что ВСУ не наносят ударов по объектам внутри России, а падения беспилотников были «внутренними атаками».

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