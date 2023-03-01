Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские силы не наносят ударов по объектам внутри России, поскольку «ведут оборонительную войну». Об этом он написал в твиттере.

По словам Подоляка, в России «нарастают процессы паники и распада, проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры».

Комментарий Михаила Подоляка появился после того, как 27-28 февраля в нескольких регионах России, в том числе в южных регионах и под Москвой, упали беспилотные аппараты. Некоторые из них, по данным СМИ, несли взрывчатые вещества. В Минобороны РФ утверждали, что Вооруженные силы Украины запустили беспилотники, которые упали в Краснодарском крае и Адыгее.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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