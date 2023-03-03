Война Триста семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 2 марта — здесь, главные фото дня — здесь.

Главные новости:

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Бахмут «практически окружен».

Суд в Украине приговорил российского летчика к 12 годам лишения свободы за авиаудар по Харькову.

Власти РФ заявили, что 2 марта в Брянскую область проникли «украинские диверсанты», погибли двое мирных жителей, двое ранены. По данным СМИ, в ходе перестрелки с «диверсантами» ранены двое пограничников ФСБ, а во время «зачистки» автомобиль Росгвардии подорвался на мине.

Блогер Некоглай, которого депортировали из России, передал ВСУ пять дронов.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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