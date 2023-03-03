Война Триста семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 2 марта — здесь, главные фото дня — здесь.
Главные новости:
- Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Бахмут «практически окружен».
- Суд в Украине приговорил российского летчика к 12 годам лишения свободы за авиаудар по Харькову.
- Власти РФ заявили, что 2 марта в Брянскую область проникли «украинские диверсанты», погибли двое мирных жителей, двое ранены. По данным СМИ, в ходе перестрелки с «диверсантами» ранены двое пограничников ФСБ, а во время «зачистки» автомобиль Росгвардии подорвался на мине.
- Блогер Некоглай, которого депортировали из России, передал ВСУ пять дронов.
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В Кремле прокомментировали предложение ввести военное положение в ряде регионов России, с которым после «диверсии» в Брянской области выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что это прерогатива президента. «Сейчас каких-либо решений не принималось», — сказал представитель Кремля, которого цитирует РИА Новости.
В Курской области, как утверждает Mash, ВСУ якобы обстреляли из минометов линию обороны, которую возводят на границе с Украиной.
По данным издания, оборонительный рубеж с бетонными блиндажами, строительной техникой и рабочими обстреляли из 120-миллиметровых минометов. По крайней мере 10 мин упали на позиции, но никто не пострадал, утверждает Mash.
Власти Курской области, а также представители ВСУ это не комментировали.
Украина вернула тела 17 погибших военных, сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Всего с начала полномасштабного российского вторжения украинским силам вернули тела 1426 погибших военнослужащих.
Село Посад-Покровское Херсонской области
Село Посад-Покровское в Чернобаевской общине значительно пострадало во время полномасштабного вторжения России в Украину.
В оккупированном Мариуполе прозвучали три взрыва, сообщил советник мэра украинского города Петр Андрющенко. По его словам, взрывы слышны в Левобережном и Кальмиусском районах Мариуполя.
Российская сторона пока это не комментировала.
В последние дни неоднократно сообщалось о взрывах в Мариуполе, но назначенные Россией власти утверждали, что в городе работают системы ПВО.
В городах Украины, в том числе в Киеве, начали отменять воздушную тревогу, объявленную утром 3 марта.
Украинские военные обстреляли сотрудников службы безопасности Запорожской АЭС, захваченной российскими военными, когда проходила ротация инспекторов МАГАТЭ, утверждает советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
«Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивают процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали буквально под автоматный огонь. Через некоторое время где-то включился украинский пулемет — два сотрудника нашей безопасности уцелели», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).
Россия готовит ноту в связи с этим инцидентом.
Роль службы безопасности на ЗАЭС выполняют военнослужащие Росгвардии.
Суд в Украине приговорил российского летчика к 12 годам лишения свободы
Заместитель командира воинской части 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа ВС РФ, имя которого не раскрывается, признан виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщает Служба безопаности Украины.
По версии обвинения, 6 марта 2022 года летчик участвовал в атаке на Харьков и сбросил на радиотелевизионную станцию восемь авиабомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте. Украинские силы подбили самолет, пилот катапультировался и был задержан.
Чиновники из Иркутской области отправились в зону боевых действий после жалоб мобилизованных на командование
Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в Украину также отправились ветераны и участники войн в Афганистане и Чечне. По словам главы региона, делегация должна на месте наладить взаимодействие с полком, который базируется на территории самопровозглашенной ДНР, и доставить гуманитарную помощь военнослужащим.
Ранее мобилизованные из Иркутской области трижды жаловались российским властям на командование. Командиры самопровозглашенной ДНР, по утверждению военнослужащих, собирались отправить их на штурм без подготовки. Губернатор Игорь Кобзев обратился в военную прокуратуру и заявил, что мобилизованных «переведут к новому месту службы». 1 марта военнослужащие сообщили, что их отправили штурмовать Авдеевский укрепрайон.
Российские войска 2 марта 65 раз обстреляли территорию Херсонской области, которую контролируют украинские власти. Как заявили в Херсонской обладминистрации, «по мирным населенным пунктам области выпустили более 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА».
В администрации утверждают, что российские силы четыре раза ударили по жилым кварталам Херсона, повреждены жилые дома. Погиб один человек, 17 человек получили ранения.
Украинский военный Роберт Бровди с позывным Мадьяр, который командует подразделением дронов «Птицы Мадьяра», сообщил, что покидает Бахмут.
«Получил боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место боевых действий. Какие причины перевода в момент, критичный для Бахмута, когда мы провели тут 110 дней боевых дежурств? Я прежде всего военный, поэтому не буду комментировать приказы командования», — заявил Мадьяр.
Ранее Бахмут покинули некоторые другие украинские подразделения.
Активист написал «Нет войне» перед генеральным консульством России в Нью-Йорке. Акцию приурочили к годовщине убийства Бориса Немцова. Один из сотрудников консульства попытался смыть надпись.
Из магазина AppStore пропало приложение Sports.ru, которым владеет лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, попавший под санкции из-за оправдания войны в Госдуме. Внимание на это обратил телеграм-канал «Можем объяснить».
Как заметила «Медуза», в App Store также невозможно найти тематические приложения Sports.ru, посвященные отдельным видам спорта.
В магазине Google Play приложения пока доступны.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Бахмут «практически окружен». Об этом он сказал в видеообращении, адресованном президенту Украины Владимиру Зеленскому. Запись распространила пресс-служба Пригожина.
«Подразделения ЧВК "Вагнер" практически полностью окружили Бахмут, осталась одна дорога», — заявил Пригожин. Он утверждает, что за город продолжают сражаться не профессиональная армия, а «старики и дети», и призвал Зеленского дать украинским силам возможность покинуть Бахмут.
Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине рассуждает о том, что Россия не может производить высокотехнологичные военные системы в промышленных масштабах
- «Несмотря на войну в Украине, компании военно-промышленного комплекса России продолжают демонстрировать свою продукцию на крупнейших международных выставках вооружений».
- «На недавнем мероприятии был представлен комплекс активной защиты танка «Арена-Э», предназначенный для повышения живучести бронетехники. В рекламных буклетах говорится, что он «побеждает угрозы, наиболее опасные для бронетехники… если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна «Арена-Э»».
- «Нет никаких свидетельств, что системы «Арена-Э» устанавливали на российские машины в Украине, где Россия потеряла более пяти тысяч единиц бронетехники. Вероятно, это связано с неспособностью российских компаний производить высокотехнологичные системы в промышленных масштабах; эту проблему усугубляют международные санкции».
Как заявил помощник генпрокурора США Мэтт Олсен, министерство юстиции дополнительно наймет на работу 25 прокуроров, которые станут расследовать дела об обходе санкций и мер экспортного контроля в отношении России. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В Канзасе задержали двух граждан США по обвинению в передаче авиационных технологий в Россию в обход американского экспортного контроля.
По версии Минюста США, 59-летний Сирил (Кирилл) Грегори Байановски и 55-летний Дуглас Робертсон в 2020-2021 годах получили заказ от российской компании на ремонт авионики, среди которой было оборудование с маркировкой ФСБ. С мая по июль 2022 года компания Байановски и Робертсона поставляла в Россию авиационное оборудование без надлежащей лицензии через третьи страны.
США ввели ограничения на поставку в Россию авиатехнологий после российского вторжения в Украину.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Ключевые заявления
- На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях украинские силы отбили более 85 атак россиян.
- Российские войска нанесли 31 авиационный и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Есть раненые среди мирного населения. Также российские силы совершили 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Под обстрелом населенные пункты Черниговской области, Сумской и Харьковской областей.
- На Купянском и Лиманском направлениях российские силы наступали в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области, успеха не имели.
- На Бахмутском направлении российские силы не прекращают штурмовать Бахмут. Украинские военные отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григорьевки, Богдановки и Бахмута.
- На Авдеевском и Шахтерском российские силы продолжают безуспешно атаковать позиции украинских войск.
- На Запорожском и Херсонском направлениях под обстрел попали более 45 населенных пунктов.
- В Запорожской области с начала февраля 2023 года российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта.
- Авиация Украины за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Украинские силы сбили Су-25, вертолет Ми-24 и семь БПЛА. Ракетные войска и артиллерия Украины поразили шесть районов сосредоточения войск ВС РФ и склад боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Российские силы теряют в районе Бахмута в семь раз больше солдат, чем украинская сторона, заявил вечером 2 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Мы сегодня (2 марта) на заседании Ставки смотрели на потери Российской Федерации и непосредственно того, что касается Бахмута. <…> И вот этот скажем так пересчет — один к семи в нашу пользу», — сказал Данилов в эфире украинского телемарафона (цитата по «Украинской правде»).
По всей Украине объявлена воздушная тревога, предположительно, из-за того, что в небе находится истребитель МиГ-31К, носитель ракет «Кинжал», сообщает «Украинская правда».
Богородичное, Донецкая область
Село расположено в Славянском районе, в 2001 году здесь жили чуть меньше 800 человек. Летом 2022 года российские войска захватили Богородичное во время наступления на Святогорск, осенью украинские силы освободили их. Село, разрушенное в ходе боев, полностью заброшено.
В Киеве и области объявлена воздушная тревога.
По последним данным, из-за ракетного удара по жилому дому в Запорожье погибли пять человек, сообщает «Суспильне» со ссылкой на полицию. Восемь человек пострадали, 12 человек числятся пропавшими без вести.
Пятиэтажный жилой дом в Запорожье попал под обстрел в ночь на 2 марта. По предварительным данным, город обстреляли из зенитно-ракетной системы С-300.