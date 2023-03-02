«Теракт» или «классическая провокация» Посмотрите, как власти России и Украины отреагировали на сообщения о «диверсантах» в Брянской области

Российские власти 2 марта заявили, что в Климовский район Брянской области проникла «украинская диверсионно-разведывательная группа». Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области «террористическим актом». Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что сообщения об «украинских диверсантах» — «классическая провокация».