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новости
«Теракт» или «классическая провокация»
Посмотрите, как власти России и Украины отреагировали на сообщения о «диверсантах» в Брянской области
2 минуты
14:19, 2 марта 2023
Российские власти 2 марта заявили, что в Климовский район Брянской области проникла «украинская диверсионно-разведывательная группа». Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области «террористическим актом». Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что сообщения об «украинских диверсантах» — «классическая провокация».
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