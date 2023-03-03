Владимир Зеленский прибывает с визитом в Париж, 8 февраля 2023 года Julien de Rosa / AFP / Scanpix / LETA

Владимир Зеленский победил на президентских выборах не в последнюю очередь из-за того, что обещал украинцам мир. Таким был общественный запрос в 2019 году, но с началом полномасштабного российского вторжения в феврале 2022-го украинский лидер оказался президентом воюющей страны. Украинский Forbes рассказывает, каким образом Зеленский сумел стать по-настоящему эффективным главнокомандующим за 12 месяцев боевых действий.

Большинство собеседников Forbes среди политиков, военных и журналистов на вопрос о личных качествах президента Украины чаще всего отвечают, что это смелость. Известно, что в самом начале войны Джо Байден предлагал Зеленскому эвакуироваться в безопасное место, на что он ответил знаменитой фразой: «Мне нужны боеприпасы, а не отъезд».

«То, что он остался [в Киеве], было невероятно важно, — сказала изданию профессор политологии Манчестерского университета, автор книги „Эффект Зеленского“ Ольга Онух. — Это вдохновило и показало пример украинским военным, мэрам, чиновникам, а также было мощным сигналом для всего мира, что Украина борется и будет бороться — с Западом или без него».

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия говорит, что смелость Зеленского имела буквально виральный эффект и у людей на глазах менялось настроение во время общения с ним. Еще один из руководителей фракции на условиях анонимности заявил, что в первые дни войны из Киева «разбежалась добрая половина чиновников». «Представьте, что было бы, если бы Зеленский тоже уехал», — говорит он.

Корреспондент журнала Time Саймон Шустер вспоминает случай, когда Зеленский записывал видео во дворе на Банковой улице (там находится офис президента), хотя обладал информацией о диверсантах в Киеве и готовящихся на него покушениях. «Когда он выходил из бункера на улицу во вторую ночь войны, охрана очень нервничала, была вероятность, что уже в зданиях рядом. Но Зеленский настоял — ему нужно было донести украинцам, что он в Киеве», — говорит журналист.

Что еще рассказывал Шустер о Зеленском

«Я постарел от всей этой мудрости, которой никогда не хотел» Корреспондент журнала Time Саймон Шустер провел две недели в офисе Владимира Зеленского. Он рассказал, как война изменила президента Украины

Что еще рассказывал Шустер о Зеленском

«Я постарел от всей этой мудрости, которой никогда не хотел» Корреспондент журнала Time Саймон Шустер провел две недели в офисе Владимира Зеленского. Он рассказал, как война изменила президента Украины

Собеседники издания отмечают уникальную коммуникативность Зеленского, его выступления стали эффективным инструментом дипломатии. Президент Украины ежедневно записывает обращения к нации, связывается с мировыми лидерами (кроме Владимира Путина), выступает перед самой разной аудиторией — от депутатов иностранных парламентов до зрителей кинопремий и спортивных мероприятий.

По подсчетам Forbes, с начала вторжения и до 14 февраля 2023 года Зеленский публично выступал 563 раза, то есть в среднем выходит по 1,6 обращения в день. Общий хронометраж его речей составил более 32 часов. Почти четверть из них направлены на иностранную аудиторию. Пик этих выступлений пришелся на конец весны — начало лета 2022 года. В мае он 23 раза обращался к иностранной аудитории, в июне — 29 раз.

Обращения к украинцам — 370 (среднее время одного выступления — 3 минуты)

Выступления на саммитах и конференциях — 39 (среднее время — 4 минуты)

Выступления перед иностранными парламентами — 33 (среднее время — 5 минут)

Событийные речи — 32 (среднее время — 5 минут)

Выступления на межгосударственных конференциях — 14 (среднее время — 5 минут)

Выступления в университетах — 12 (среднее время — 5 минут) Наиболее часто употребляемые слова в обращениях к нации Оккупант

Жизнь

Поддержка

Безопасность

Защита

Действие

Враг

Победа

Помощь

Свобода Наиболее часто употребляемые слова в речах для иностранной аудитории Жизнь

Свобода

Мир

Безопасность

Поддержка

Агрессия

Право

Ракета

Оружие

Возможность

Основную часть ежедневных и политических текстов для Зеленского подготавливает журналист Дмитрий Литвин. Речи к культурным событиям и праздничным датам пишет бывший сценарист студии «Квартал 95» Юрий Костюк. Часто в подготовке участвует спикер главы офиса президента Дарья Заривна. Многое пишет и сам Зеленский. «Президент часто приходит на встречи, имея в голове 70% ключевых месседжей, идей, переворачивающих стол, и ходов», — рассказывает Заривна.

Любое выступление должно иметь прагматичную цель. «Ни президент, ни первая леди не согласятся на участие в мероприятии, если не будет понимания, как аудитория может помочь Украине в войне», — говорит собеседник из офиса Зеленского.

К каждой аудитории применяется индивидуальный подход. Зеленский пытается поместить слушателей в общий контекст с Украиной и войной — посредством исторических аллюзий, культурных параллелей, совместного опыта. Общие составляющие речей Зеленского — искренность, прямота и эмоциональность, пишет Forbes.

Первое и пока последнее общение Зеленского с российской прессой

«Это не просто война. Все гораздо хуже» Интервью Владимира Зеленского Ивану Колпакову, Михаилу Зыгарю, Тихону Дзядко и Владимиру Соловьеву из «Коммерсанта»

Первое и пока последнее общение Зеленского с российской прессой

«Это не просто война. Все гораздо хуже» Интервью Владимира Зеленского Ивану Колпакову, Михаилу Зыгарю, Тихону Дзядко и Владимиру Соловьеву из «Коммерсанта»

В беседах с мировыми лидерами, по утверждению двух собеседников издания, Зеленский сейчас придерживается следующего принципа: «Я занимаюсь войной и дипломатией, но дипломатией для того, чтобы было чем воевать».

Он проводит переговоры о поставках вооружений совсем не так, как учат в дипломатических академиях. «Требовать максимум, при всех в лицо говорить неприятные вещи, подчеркивать равенство Украины», — поясняет Саймон Шустер.

В первые месяцы войны Зеленский больше слушал генералов, но сейчас, по словам Шустера, президент играет более активную роль в принятии важных военных решений: «Дискуссия в ставке сохраняется, но последнее слово по ключевым действиям, таким как контрнаступление, — за ним».

Собеседники издания не подтверждают какого-либо конфликта между Зеленским и высшим военным командованием Украины. «Слаженная работа ставки, где несколько раз в неделю собираются руководители силовых ведомств, — ответ всем критикам», — говорит глава офиса президента Андрей Ермак.

О команде Зеленского

Во время войны поддержка Владимира Зеленского среди украинцев выросла в несколько раз. Рассказываем, кто сейчас входит в команду президента — и в чем ее политическая стратегия

О команде Зеленского

Во время войны поддержка Владимира Зеленского среди украинцев выросла в несколько раз. Рассказываем, кто сейчас входит в команду президента — и в чем ее политическая стратегия

С началом российского вторжения в Украине, отмечает Forbes, произошла беспрецедентная централизация власти, а электоральная поддержка президента находится на рекордном уровне. При этом аналитики считают, что подобная автократия после войны не сохранится.

«Современная история показала, что именно украинский народ является „управляющим партнером“ в стране, поэтому решение о полномочиях и личности президента будет принимать общество. Политический талант Зеленского — в способности чувствовать аудиторию», — говорит директор Гарвардского украинского исследовательского центра, автор книги «Русско-украинская война: возвращение истории» Сергей Плохий.

Схожее мнение высказывает Ольга Онух: «Зеленский — невероятный лидер, но он является продуктом и отражением современной Украины, а не ее создателем».

Одно из последних важных обращений Зеленского

«Главный результат — мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!» Обращение президента Украины в годовщину начала войны

Одно из последних важных обращений Зеленского

«Главный результат — мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!» Обращение президента Украины в годовщину начала войны