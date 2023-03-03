Метрополитен-музей отметил армянское происхождение Ивана Айвазовского. После начала войны в Украине нью-йоркский музей назвал его украинцем

Нью-йоркский Метрополитен-музей изменил на своем сайте подпись к двум работам и фотопортрету мариниста Ивана Айвазовского, отметив его армянское происхождение. Внимание на это обратило издание Asbarez.

Теперь в подписи к миниатюре «Корабль в бурном море», полотну «Корабль при лунном свете» и фотопортрету Айвазовского указывается его армянское имя — Ованнес Айвазян, а также отмечается, что он — , родившийся на территории, которая входила в состав Российской империи, а теперь находится в составе Украины.

Кроме того, в краткой биографической справке теперь отмечается, что «у Айвазовского было богатое культурное и языковое прошлое», а сам он входил в армянскую общину своего . До этого в подписи коротко отмечалось, что маринист родился в армянской семье.

Ранее Метрополитен-музей считал Айвазовского русским художником. В феврале на фоне российского вторжения в Украину, подписи к картинам мариниста решили изменить, назвав его украинцем. В музее заявили, что описание было обновлено «после сбора информации, проведенного в сотрудничестве с профильными исследователями».

Изменения вызвали возмущение в России и Армении. В частности, от музея требовали учесть армянское происхождение художника, пишет Asbarez. В ответ Метрополитен-музей пообещал внести поправки.

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После российского вторжения в Украину Метрополитен-музей в описаниях к работам художников Ильи Репина и Архипа Куинджи, которые находятся в коллекции музея, стал указывать, что авторы — украинцы. Городской музей Амстердама (Stedelijk Museum) стал называть авангардиста Казимира Малевича украинцем. Все они родились в украинских городах, которые на тот момент входили в состав Российской империи. До полномасштабной войны в Украине музеи считали Репина, Куинджи и Малевича русскими художниками.

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