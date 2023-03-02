Городской музей Амстердама (Stedelijk Museum) в своих описаниях стал указывать художника Казимира Малевича как украинца, сообщает The Art Newspaper. Ранее его указывали как русского художника.

По словам представителя музея, решение приняли на основании того, что Малевич родился в Киеве.

Изменения внесены на сайт музея и в текст информационных табличек. «Сейчас мы сообщаем, что Малевич родился в Украине у родителей польского происхождения», — пояснил представитель музея.

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Казимир Малевич родился в 1879 году в Киеве, когда Украина находилась в составе Российской империи.

В феврале 2023 года стало известно, что нью-йоркский Метрополитен-музей изменил на своем сайте подписи к картинам Ивана Айвазовского, Ильи Репина и Архипа Куинджи, которые находятся в коллекции музея. Теперь рядом с именами художников отмечается, что они украинцы. Ранее музей называл их русскими живописцами.

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