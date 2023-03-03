Суд дал шесть лет колонии россиянину, который пытался вплавь добраться из Крыма до Одессы, чтобы вступить в войну на стороне Украины

Верховный суд Крыма назначил шесть лет колонии строгого режима 40-летнему жителю Санкт-Петербурга, который решил вплавь перебраться из Крыма в Одессу, чтобы вступить в войну на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, в 2022 году петербуржец (его имя не раскрывается) связался с представителями добровольческого подразделения, который занимается вербовкой россиян и организацией их выезда в Украину.

Он попытался уехать в Украину через Брянскую область, но у него не получилось это сделать. Тогда он отправился в Крым, откуда решил вплавь добраться до Одессы. Для того он купил гидрокостюм, наручный компас, подводный фонарь и другое снаряжение.

Заплыв он начал 6 августа. При себе у него была камуфлированная форма, берцы и «другие предметы, приобретенные для перехода на сторону противника», пишет РАПСИ.

В сообщении пресс-службы крымского суд говорится, что «обвиняемый использовал различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности сотрудниками пограничных органов РФ».

Однако 8 августа его обнаружили и подняли на борт пограничного сторожевого корабля возле села Оленевка на западе Крыма.

Суд признал жителя Санкт-Петербурга виновным в подготовке к госизмене и покушении на пересечение государственной границы России без разрешения.

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