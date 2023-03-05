Если российские неонацисты воюют против Украины в составе российских сил, значит, они «уже исправились». Об этом «Фонтанке» заявил депутат Госдумы, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. Интервью было опубликовано 2 марта, 5 марта внимание на него обратил журналист Роман Кульгускин.

Картаполов — соавтор поправок, которые были приняты в начале марта в ввели уголовное наказание за «дискредитацию» бойцов «добровольческих формирований», воюющих на стороне России. Журналистка «Фонтанки» Юлия Никитина спросила депутата, можно ли рассказывать, что среди этих добровольцев есть в том числе неонацисты — в частности, из диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич».

«Нельзя взять и вот так голословно заявить, что эти люди поддерживают фашистов. У нас нет на это оснований», — ответил Картаполов.

Когда журналистка возразила, что основания есть («Есть масса интервью, где основатель [„Русича“] Алексей Мильчаков прямо говорит, что он нацист, есть фотографии, где они зигуют, есть фотографии их татуировок со свастикой») депутат ответил: «Я думаю, что они татуировки уже свели и больше не зигуют».

«Если они выполняют задачи в составе группировки российских войск, значит, они уже исправились», — добавил депутат.

— С 2014 года в Донбассе воюет некая организация, называющая себя «Русич». В чистом виде поклонники нацистов, есть фотографии, где они зигуют на фоне свастики, у них есть наколки свастики. Но сейчас они воюют на стороне России. Рассказ об этих людях — это дискредитация? — Я бы рекомендовал рассказывать об этих людях с осторожностью. Чтобы не войти в конфликт с самим собой. — У меня нет и не может быть внутреннего конфликта, когда я говорю о людях, поддерживающих фашизм/нацизм. Мне моя история не позволяет никакого конфликта. — Нельзя взять и вот так голословно заявить, что эти люди поддерживают фашистов. У нас нет на это оснований. — Как это нет? Есть масса интервью, где их основатель Алексей Мильчаков прямо говорит, что он нацист, есть фотографии, где они зигуют, есть фотографии их татуировок со свастикой. Какие еще нужны доказательства? — Я думаю, что они татуировки уже свели и больше не зигуют. — То есть даже здесь [в симпатиях нацизму] есть право на ошибку и возможно исправиться? — Если они выполняют задачи в составе группировки российских войск, значит, они уже исправились.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Административную и уголовную ответственность за «дискредитацию» российской армии, а также уголовную ответственность за «фейки» о военных в России ввели в марте 2022 года. Затем действие соответствующих законов распространили на органы власти, например, Росгвардию.

В январе 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину законодательно «запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев, в том числе бывших заключенных». Володин поручил «в срочном порядке изучить вопрос».

1 марта, перед принятием поправок о наказании за «дискредитацию» добровольцев, Пригожин попросил не распространять их на высший командный состав Минобороны РФ и добровольческих отрядов, в том числе ЧВК Вагнера. «Это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий», — заявил он.

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