Госдума одобрила уголовное наказание за «дискредитацию» бойцов «добровольческих формирований»

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении два законопроекта, в которые перед самым рассмотрением добавили поправки об административной и уголовной ответственности за «фейки» и «дискредитацию» . Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Поправки предполагают, что нормы о «фейках» и «дискредитации» помимо военных и Росгвардии будут распространяться на «добровольческие формирования, организации или лица», которые оказывают «содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ».

Соответствующие изменения внесли в статью 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях («дискредитация»). Наказание осталось прежним: штрафы до 100 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч — для должностных лиц и до миллиона — для юрлиц.

В Уголовном кодексе это положение прописали в статьях 207.3 («фейки») и 280.3 («дискредитация»). Одновременно с этим в обеих статьях УК изменили наказание, предусмотренное частью 1, то есть за совершение преступления без отягчающих обстоятельств.

Согласно принятым поправкам:

максимальное наказание по части 1 статьи 207.3 — до пяти лет принудительных работ или до пяти лет лишения свободы (раньше — до трех лет),

по части 1 статьи 208.3 — до пяти лет лишения свободы (раньше — до трех лет).

Как отмечал глава «Агоры» Павел Чиков, увеличение срока наказания перевело «фейки» и «дискредитацию» без отягчающих обстоятельств из категории преступлений небольшой тяжести в категорию средней тяжести. «Это дает возможность заключать обвиняемых под стражу, увеличивает сроки давности привлечения к ответственности до шести лет», — говорил Чиков.

Кроме того, депутаты проголосовали за то, чтобы увеличить максимальное наказание по части 2 статьи 208.3 УК РФ, которая предусматривает наказание за «дискредитацию», из-за которой погиб человек или начались «массовые нарушения общественного порядка». Срок лишения свободы увеличили с пяти до семи лет.

Третье чтение законопроектов намечено на 14 марта.

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Административную и уголовную ответственность за «дискредитацию» армии, а также уголовную ответственность за «фейки» о военных ввели в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Затем действия соответствующих законов распространили на органы госвласти РФ, например, Росгвардию.

В январе 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину законодательно «запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев, в том числе бывших заключенных».

Максимальное наказание по статье о «фейках» составляет 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено за преступление, повлекшие тяжкие последствия.

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