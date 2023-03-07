«Левада-центр»: половина россиян с осуждением относится к людям, уехавшим из страны из-за мобилизации

Половина (51%) россиян негативно или с осуждением относится к соотечественникам, уехавшим из страны из-за начала массовой мобилизации. Об этом свидетельствуют данные «Левада-центра».

Положительно или «с пониманием» к таким людям в целом относятся лишь 10% опрошенных. Среди тех, у кого два-три года назад за границу эмигрировали родственники или близкие, с пониманием к уехавшим из-за мобилизации относятся 28% респондентов, с осуждением — 31%, нейтрально — 40%.

Также около половины россиян (52%) осуждают знаменитостей, уехавших после начала войны. Еще 41% относятся нейтрально, лишь 5% — «с пониманием». Высказываемые депутатами и чиновниками предложения лишать собственности людей, которые из-за границы публично критикуют российское руководство, полностью или частично поддерживают 49% респондентов.

В целом к людям, которые уезжают жить за границу (без уточнения причин), с осуждением относятся 25% россиян (в 2018 году таких было лишь 14%).

Ответы на все упомянутые вопросы прямо кореллируют с возрастом респондентов: чем они старше, тем более негативно настроены по отношению к уехавшим.

В течение нескольких недель после начала мобилизации осенью 2022 года Россию покинули, по разным оценкам, от нескольких сотен тысяч до миллиона человек.

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