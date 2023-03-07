В аэропорту Внуково задержали режиссера Артура Аристакисяна

В московском аэропорту Внуково задержали режиссера и преподавателя . Он планировал улететь в Стамбул, сообщает телеграм-канал «Говорит НеМосква» со ссылкой на знакомых режиссера.

По данным канала, Аристакисяна задержали сотрудники полиции утром 7 марта после того, как режиссер прошел паспортный контроль в аэропорту. Затем Аристакисян перестал выходить на связь.

Причина задержания пока неизвестна, однако знакомые режиссера считают, что произошедшее может быть связано с проверкой в учебных заведениях, где работает Аристакисян.

«Он преподает в университете, в котором проводится проверка по поводу непатриотического воспитания. Вчера были опубликованы . Руководство и преподавателей университета обвиняют в пропаганде непатриотизма. Сегодня в два часа дня в Московский международный университет и Московскую школу нового кино должна прийти полиция с проверкой», — сообщили знакомые режиссера.

«ОВД-Инфо» пишет, что задержание Аристакисяна может быть связано с его антивоенной позицией и публикациями в социальных сетях. По данным правозащитников, из аэропорта режиссера увезли в УВД по району Беговой.

Телеграм-канал «Говорит НеМосква» также сообщает, что, по словам соседей Аристакисяна, в его квартиру около 6 утра пытались проникнуть полицейские и угрожали выломать дверь. Помимо этого, канал обратил внимание, что с сайта Московской школы нового кино удалили страницу режиссера.

Позднее адвокат Наталья Алешина сообщила «Медиазоне», что полиция отпустила Аристакисяна. На основании какого дела режиссера задерживали, неизвестно. «ОВД-Инфо» со ссылкой на студентку Аристакисяна пишет, что режиссера отпустили из отдела полиции под подписку о невыезде.