Лукашенко заявил о задержании «террориста украинских спецслужб», якобы причастного к попытке подрыва российского самолета на аэродроме под Минском

В Беларуси задержали «террориста украинских спецслужб» и его «пособников», которые причастны к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом, как сообщает «Белта», Александр Лукашенко рассказал во время вручения государственных наград высшему офицерскому составу.

По словам Лукашенко, Служба безопасности Украины и ЦРУ начали разрабатывать «операцию против Беларуси» около полугода или восьми месяцев назад. Подтверждение своим заявлениям он не привел.

Как заявил Лукашенко, в Киеве якобы подготовили «террориста» — уроженца Кривого Рога с гражданством РФ и Украины, который жил в Крыму. «Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», — сообщил он, не называв имени предполагаемого подозреваемого.

Диверсанта, сказал Лукашенко, готовили не один месяц с использованием «самых высоких технологий», после чего его отправили в Беларусь через Польшу, Латвию и Россию. По его словам, для диверсии в Мачулищах использовали «маленький беспилотник», поэтому белорусские системы его не отследили.

Другие подробности случившегося Лукашенко рассказывать отказался, пообещав сделать это «потом». Он отметил, что ставший целью диверсии российский самолет- разведчик А-50 не получил значительных повреждений.

«К счастью, самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности. <…> Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой», — рассказал Лукашенко.

В ночь на 26 февраля очевидцы сообщили о звуках взрывов и большом скоплении военных в районе авиабазы в Мачулищах под Минском. Вслед за этим белорусские активисты из BYPOL заявили, что устроили диверсию на аэродроме и сбросили на находившийся там российский самолет А-50 с двух дронов взрывные устройства, в результате чего самолет был поврежден.

Изначально активисты не предоставили никаких видеоподтверждений диверсии, но затем опубликовали ролик с дрона, снятый, предположительно, в Мачулищах. На нем дрон подлетает к А-50 и садится на антенну самолета, после чего беспрепятственно взлетает.

Белорусские власти официально практически не комментировали инцидент в Мачулищах. Замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич назвал сообщения об атаке на аэродром «фейком». Кроме того, белорусские власти опубликовали видео, на котором показан движущийся по взлетной полосе А-50. На нем не было никаких деталей, которые бы подтвердили, что оно было сделано после предполагаемого инцидента.

2 марта в телеграме распространилось любительское видео с взлетающим из Мачулищ А-50. 4 марта издание «Зеркало» сообщило, что российский самолет-разведчик, базировавшийся на военном аэродроме Мачулищи, улетел на ремонт в Таганрог.

Подробно о случившемся

Белорусские активисты заявили, что устроили диверсию на военном аэродроме под Минском — и повредили российский самолет-разведчик Он предназначен для корректировки ударов бомбардировщиков

Подробно о случившемся

Белорусские активисты заявили, что устроили диверсию на военном аэродроме под Минском — и повредили российский самолет-разведчик Он предназначен для корректировки ударов бомбардировщиков