Белорусские активисты опубликовали видео, как их дрон садится на российский самолет-разведчик. Раньше они утверждали, что его повредили взрывчаткой

Белорусские активисты из опубликовали видео, снятое с дрона, предположительно, на военном аэродроме Мачулищи под Минском, на котором несколько дней назад была совершена .

На видео дрон подлетает к российскому самолету-разведчику и садится на его антенну, после чего беспрепятственно взлетает. Когда было снято видео, активисты не уточнили, отметив лишь, что разведка на Мачулищах велась «на протяжении двух недель».

Как считают в BYPOL, это видео показывает, что «хваленые средства антидроновой борьбы, на разработку и производство которых затрачены десятки миллионов рублей бюджетных средств», никак себя не проявили.

BYPOL — объединение силовиков Беларуси

На видео нет никакого подтверждения сделанных ранее заявлений BYPOL о том, что самолет был поврежден в результате диверсии.

Ранее в BYPOL утверждали, что активисты сбросили с двух дронов на самолет два взрывных устройства мощностью по 200 граммов в тротиловом эквиваленте каждое и что самолет сильно пострадал «и летать уже не сможет».

Видеодоказательств своим заявлениям активисты не приводили. Они утверждали, что у самолета поврежден локатор — и это видно на спутниковых снимках, однако независимые эксперты указывали, что из-за плохого качества снимков уверенно говорить об этом нельзя.

Белорусские власти вечером 1 марта опубликовали видео, на котором показан движущийся по взлетной полосе А-50. На видео не было никаких деталей, которые бы подтвердили, что оно было сделано после предполагаемого инцидента. 2 марта в телеграме распространилось любительское видео с взлетающим из Мачулищ А-50.

Читайте также

Белорусские активисты заявили, что устроили диверсию на военном аэродроме под Минском — и повредили российский самолет-разведчик Он предназначен для корректировки ударов бомбардировщиков

Читайте также

Белорусские активисты заявили, что устроили диверсию на военном аэродроме под Минском — и повредили российский самолет-разведчик Он предназначен для корректировки ударов бомбардировщиков