«Зеркало»: российский самолет-разведчик, который, вероятно, повредили белорусские активисты, улетел на ремонт в Таганрог

Российский самолет-разведчик , базировавшийся на военном аэродроме Мачулищи под Минском, улетел на ремонт в Таганрог, пишет издание «Зеркало». Ранее белорусские активисты утверждали, что 26 февраля повредили его взрывчаткой.

О том, что самолет покинул воздушное пространство Беларуси, отправившись на ремонт в Россию, сообщила 2 марта мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

В редакции «Зеркала» проверили и подтвердили эти сведения, позвонив под видом сотрудника аэродрома в Мачулищах в приемную Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. В его состав входит 325-й Авиационный ремонтный завод, который занимается ремонтом самолетов А-50.

— Я вам звоню по поводу ремонта самолета А-50, который из Беларуси к вам поступил. Мое начальство сказало у вас уточнить подробности… — А-50? 43-й борт вы имеете в виду? — Да-да. — Я вам дам телефон, свяжетесь по нему. Это директор дирекции гарантийного и сервисного обслуживания. — Просто мне дают эти номера, мне хотя бы надо узнать, сколько самолет на ремонте будет… — Это точно к нему. Этот самолет в его ведомство поступил. — Это точно тот самолет, из Беларуси? — Да-да, тот, который вчера к нам прибыл.

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В ночь на 26 февраля очевидцы сообщили о звуках взрывов в районе авиабазы в Мачулищах под Минском, после чего там видели большое скопление военных, в том числе с оружием, а также скорую помощь и следователей.

Вслед за этим белорусские активисты из заявили, что устроили диверсию на аэродроме и сбросили на находившийся там российский самолет А-50 с двух дронов взрывные устройства мощностью по 200 граммов в тротиловом эквиваленте, в результате чего самолет сильно пострадал «и летать уже не сможет». Изначально активисты не предоставили никаких видеоподтверждений диверсии, но затем опубликовали видео с дрона, снятое, предположительно, в Мачулищах. На нем дрон подлетает к А-50 и садится на антенну самолета, после чего беспрепятственно взлетает.

Белорусские власти отрицали факт диверсии, публикуя видео, на котором показан движущийся по взлетной полосе А-50. На нем не было никаких деталей, которые бы подтвердили, что оно было сделано после предполагаемого инцидента. 2 марта в телеграме распространилось любительское видео с взлетающим из Мачулищ А-50.

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Белорусские активисты заявили, что устроили диверсию на военном аэродроме под Минском — и повредили российский самолет-разведчик Он предназначен для корректировки ударов бомбардировщиков

Подробнее о диверсии в Мачулищах

Белорусские активисты заявили, что устроили диверсию на военном аэродроме под Минском — и повредили российский самолет-разведчик Он предназначен для корректировки ударов бомбардировщиков