Поле стадиона «Лужники» признали непригодным для футбола. Видимо, из-за митинга с участием Путина

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) объявило о переносе матча 19-го тура чемпионата России по футболу между «Торпедо» и «Уралом» с московского стадиона «Лужники» на подмосковную «Арену Химки». Встреча команд запланирована на 11 марта.

Ранее совместная комиссия РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) провела инспекционную проверку «Лужников» и признала газон стадиона непригодным для проведения матча.

В «Лужниках» отказались комментировать перенос матча.

Как пишет Sports.ru, вероятной причиной ухудшения качества газона стал «патриотический» митинг-концерт, прошедший в «Лужниках» 22 февраля к Дню защитника Отечества. На нем выступили Владимир Путин, а также Григорий Лепс, группа «Любэ», Олег Газманов, Shaman и другие артисты.

Организаторы утверждали, что на митинге будут присутствовать 200 тысяч человек. В ходе мероприятия зрители находились как на трибунах, так и на самом газоне. Также на поле монтировали массивные конструкции.

Как ожидается, 18 марта в «Лужниках» состоится еще один «патриотический» митинг-концерт, приуроченный к девятой годовщине аннексии Крыма. На него уже начали набирать зрителей через соцсети. В программе значатся примерно те же самые участники: Shaman, Олег Газманов, «Любэ» и Владимир Путин.

В начале сезона летом 2022 года «Торпедо» уже неоднократно приходилось переносить игры в Химки из-за концертов групп «Руки вверх!», «Ленинград» и Григория Лепса в «Лужниках», отмечает Sports.ru.

Как прошел митинг 22 февраля

«Ехали в Москву, чтобы три часа греться в туалете» «Медуза» побывала на митинге-концерте в «Лужниках». Вот как российские власти отмечали годовщину начала войны с Украиной

Как прошел митинг 22 февраля

«Ехали в Москву, чтобы три часа греться в туалете» «Медуза» побывала на митинге-концерте в «Лужниках». Вот как российские власти отмечали годовщину начала войны с Украиной