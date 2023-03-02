США и ЕС призвали ОАЭ прекратить поставки критически важных товаров в Россию. Экспорт электроники из ОАЭ в РФ за год вырос в семь раз

Представители США, ЕС и Великобритании призвали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) прекратить экспорт критически важных товаров в Россию, сообщает Financial Times. Страны Запада считают, что поставляемые товары РФ может использовать в военных целях.

По данным российской таможни, экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в 2022 году вырос более чем в семь раз и достиг почти 283 миллионов долларов, пишет газета со ссылкой на фонд «Свободная Россия». Также ОАЭ за год экспортировали в Россию в 15 раз больше чипов, чем годом ранее, а объем торговли этой продукцией вырос до 24,3 миллиона долларов по сравнению с 1,6 миллиона в 2021 году.

В связи с этим в феврале 2023 года ОАЭ посетили глава американского офиса по координации санкций Джеймс ОʼБрайен, посланник ЕС по санкциям Дэвид ОʼСалливан и директор британского управления по санкциям Дэвид Рид, чтобы «разъяснить широкий спектр торговых ограничений», а также оказать давление на официальных лиц ОАЭ, чтобы пресечь возможное нарушение санкций.

Как отмечает газета, отдельную обеспокоенность стран Запада вызывает реэкспорт, позволяющий осуществлять поставки товаров через ОАЭ в обход ограничений.

«Наш запрос [к ОАЭ] заключается в том, чтобы они прекратили реэкспорт [и] признали, что этот реэкспорт проблематичен», — сказал западный чиновник, добавив, что «обсуждения [этого вопроса] продолжаются».

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После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны Запада ввели против России многочисленные санкции. Часть ограничений призвана остановить поставки в РФ технологий, которые могут быть использованы в военных целях. Тем не менее, несмотря на все введенные ограничения, Россия, вероятно, продолжает закупать необходимые компоненты в обход санкций через компании Турции, ОАЭ, Гонконга и других стран.

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