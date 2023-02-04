WSJ: За прошлый год турецкие компании поставили в Россию товаров, необходимых для российской армии, на миллионы долларов

Турецкие компании, несмотря на введенные Западом санкций, продолжают экспортировать в Россию электронику, запчасти и другие товары, необходимые для вооруженных сил РФ, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, за 2022 год по меньшей мере 13 турецких компаний экспортировали в Россию товаров более чем на 18 миллионов долларов. Как минимум в трех случаях речь идет о поставках товаров американского производства.

Покупателями этих товаров, пишет WSJ, выступали десять российских компаний, которые находятся под санкциями США за свою причастность к полномасштабному вторжению в Украину.

В частности, среди компаний, получавших поставки из Турции, газета упоминает дочернее предприятие российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение», производящее оружие для российского флота, и компания «Промтехнология», которая занимается производством огнестрельного оружия.

Помимо этого, с марта по октябрь турецкие фирмы в обход санкций отправили в Россию лифты, электрогенераторы и другие товары американского производства еще на 15 миллионов долларов, утверждает издание.

Российские и турецкие власти ситуацию пока никак не прокомментировали.

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После начала полномасштабной войны в Украине страны Запада ввели ряд ограничений в отношении России, в том числе запретили поставлять в страну компоненты и технологии, которые могут быть использованы при производстве оружия. Некоторые санкции были введены еще раньше — после аннексии Крыма.

Тем не менее в августе 2022 года эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований изучили трофейные образцы 27 видов современного российского оружия, включая крылатые ракеты, системы связи и комплексы радиоэлектронной борьбы, которые российская армия использовала в Украине. В изученных образцах специалисты нашли не менее 450 видов импортных деталей производства США, стран Европы и Восточной Азии. На основании этого эксперты заключили, что России продолжает в обход санкций закупать необходимое для своей армии.

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