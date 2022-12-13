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После российского вторжения в Украину — с апреля по октябрь 2022 года — в Россию, согласно информации российской таможни, ввезли компьютеры и другую электронику на общую сумму 2,6 миллиарда долларов.

Как говорится в расследовании Reuters и британского Королевского института объединенных служб ( ), из этой суммы как минимум 777 миллионов долларов приходится на продукцию западных компаний, чьи микрочипы , использованном в Украине: это американские Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices и немецкая Infineon.

Полупроводники в Россию, по данным авторов расследования, поставляют малоизвестные компании, некоторые из них связаны с российскими гражданами. Так, в Турции этим занимается Azu International, которую зарегистрировали в марте, а также Smart Trading Ltd, основатель которой Григорий Григорьев в сентябре проводил в Москве семинар на тему «Как найти альтернативные способы доставки товаров» в Россию.

С 1 апреля по 31 октября эстонская компания Elmec Trade, согласно таможенной информации, поставила в Россию электронику на 17 миллионов долларов. Гендиректор компании Александр Фоменко заявил, что его фирма соблюдает все санкции, а в Россию поставляли товары по старым контрактам, большинство из которых заключили в 2021 году.

В Гонконге поставками электроники в Россию занимается компания Pixel Devices, которую основал россиянин Кирилл Носов. Он сообщил Reuters, что помог зарегистрировать компанию, но не работает в ней.

После российского вторжения в Украину власти США, Евросоюза и других западных стран ограничили поставки микрочипов в Россию. Intel и AMD приостановили поставки своей продукции в феврале.

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