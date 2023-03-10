Украинского правозащитника Максима Буткевича, попавшего в плен, приговорили в аннексированной ЛНР к 13 годам колонии

«Верховные суды» аннексированных ЛНР и ДНР вынесли приговоры троим гражданам Украины, обвиняемым в военных преступлениях, сообщил Следственный комитет РФ.

Среди осужденных — Максим Буткевич, украинский правозащитник, один из основателей «Громадське радио». В сообщении российского СК говорится, что Буткевич был признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в покушении на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Буткевич служил в батальоне «Берлинго» ВСУ в должности командира взвода. По версии СК, 4 июня в Северодонецке он выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома. «В результате двое гражданских лиц получили телесные повреждения, также было уничтожено имущество», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Буткевич, заявил СК, «полностью признал вину, раскаялся в содеянном». Суд в аннексированной ЛНР приговорил Буткевича к 13 годам лишения свободы.

Также вынесены приговоры Владиславу Шелю и Виктору Похозею, бойцам батальона «Азов», защищавшим Мариуполь. Шеля обвинили в стрельбе из автомата по мирному жителю (в заявлении СК говорится, что он «успел пригнуться и лечь на пол, в связи с чем избежал гибели»), а Похозея — в жестоком обращении с жительницей Мариуполя, которой он «нанес удары по телу и лицу ногами и прикладом автомата». Шелю суд назначил 18 с половиной лет лишения свободы, Похозею — восемь с половиной лет.

Максим Буткевич занимался правозащитной деятельностью, в том числе был членом правления отделения Amnesty International. Также он работал журналистом на телеканалах СТБ и «1+1», стал сооснователем «Громадське радио» и корреспондентом ВВС News, напоминает «Медиазона». После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Буткевич ушел воевать. 24 июня он попал в плен возле поселка Мирная Долина в Луганской области.

Буткевича упоминала в своей нобелевской речи глава украинского «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук.

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