Великобритания призвала крупнейших спонсоров Олимпиады оказать давление на МОК, чтобы спортсменов из России и Беларуси не допустили до участия в Играх

Британское правительство призвало крупнейших спонсоров Олимпиады убедить Международный Олимпийский комитет (МОК) в том, что спортсмены из России и Беларуси не должны быть допущены до участия в Играх в Париже, в том числе в нейтральном статусе.

Министр культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер, пишет The Guardian, направила письмо с просьбой оказать давление на МОК по этому вопросу руководству британских подразделений компаний — спонсоров Олимпийских игр, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa. Речь идет о крайне необычном шаге, подчеркивает издание.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены. Мы уверены, что режимам в России и Беларуси нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях», — говорится в письме.

Фрейзер также пишет, что пока непонятно, как именно предлагается реализовать модель «нейтральных» атлетов, отмечая, что есть сомнения в том, что она вообще будет работать. До тех пор, пока не будут сняты все эти вопросы, указывает министр культуры, СМИ и спорта, атлетов из России и Беларуси нельзя допускать до участия в Олимпиадах.

В конце января 2023 года МОК призвал спортивные федерации допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий — в том числе, при условии того, что они не поддерживают войну. После этого более 30 стран подписали совместное заявление, в котором поддержали запрет на участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях, включая Олимпиады.

10 марта Международная федерация фехтования (FIE) первой решила последовать рекомендациям МОК и разрешить участвовать в соревнованиях под своей эгидой спортсменам из России и Беларуси, дав им, таким образом, возможность пройти отбор на Олимпиаду.