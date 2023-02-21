Больше 30 стран поддержали запрет на участие спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года

Министры и высокопоставленные представители 34 стран подписали совместное заявление, в котором поддержали запрет на участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх 2024 года, до тех пор, пока продолжается война в Украине.

В совместном заявлении, опубликованном правительством Великобритании, страны также призвали Международный олимпийский комитет пересмотреть свое предложение о допуске спортсменов из России и Беларуси до участия в Олимпийских играх при условии, что они будут выступать под нейтральным флагом.

В документе этот призыв обосновывался тем, что с момента, как МОК отстранил спортсменов от соревнований, ситуация в Украине продолжила ухудшаться. Помимо этого, в заявлении ставится под сомнение сама возможность участия спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе, поскольку в этих странах спорт и политика тесно переплетены, а сами спортсмены напрямую финансируются и поддерживаются своими правительствами. «Пока работающая модель „нейтралитета“ не будет подробно изложена, спортсмены из России и Беларуси не должны допускаться к соревнованиям», — говорится в документе.

В заявлении также подчеркивается, что Россия и Беларусь могут полностью вернуть своих атлетов в международное спортивное сообщество, однако для этого они должны завершить войну, которую начали.

Соответствующий документ, среди прочих, подписали США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Швеция, Норвегия и большинство европейских стран.

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В конце января 2023 Международный Олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий — в том числе, при условии того, что они не поддерживают войну. Это решение раскритиковали многие страны, включая Украину, Чехию, Польшу и страны Балтии.