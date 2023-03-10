Международная федерация фехтования допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям. Они смогут участвовать в отборе на Олимпиаду

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила участвовать в соревнованиях под своей эгидой спортсменам из России и Беларуси, сообщает портал Inside the Games.

Решение было принято 89 голосами «за», против было 46 голосов. В соответствии с рекомендациями МОК, спортсменам будет разрешено участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом.

Решение должно вступить в силу в конце апреля. Таким образом, спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в чемпионате мира в Милане, а также в отборе к Олимпиаде-2024, который начнется осенью.

В конце января 2023 Международный Олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе. Одним из условий допуска для спортсменов было названо отсутствие публичной поддержки войны в Украине.

FIE стала первой федерацией, допустившей россиян и белорусов в соответствии с новыми рекомендациями МОК.

Смогут ли россияне и белорусы принять участие в Олимпиаде 2024, пока неясно; в МОК пока не приняли окончательного решения по этому вопросу. В феврале группа из 35 стран, куда вошли США, Япония, Франция и Великобритания, пообещала «принять меры», чтобы не допустить спортсменов из РФ и Беларуси на Олимпиаду.

Российские спортсмены являются одними из лидеров мирового фехтования. На Олимпиаде-2020 они выиграли восемь медалей, в том числе три золотых в 12 дисциплинах.