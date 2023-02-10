Министры 35 стран выступили против участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде 2024 года

Министры 35 стран договорились принять меры для того, чтобы не допустить участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года, сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT) со ссылкой на министра образования, науки и спорта Литвы Юргиту Шюгждинене.

По данным LRT, соответствующее решение было принято на дистанционном совещании спортивных министров. Инициативу поддержали в том числе представители США, Канады, Австралии, Японии, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Нидерландов, стран Северной Европы и Балтии.

По итогам совещания министры договорились подготовить совместное заявление, призванное подчеркнуть недопустимость участия спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях до тех пор, пока они не прекратят свою агрессию в отношении Украины.

Также сообщается, что на совещании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что представителям государства-террориста не место на международных соревнованиях, а также он заявил, что российские спортсмены не должны выступать на соревнованиях даже в нейтральном статусе, поскольку «Россия даже белый флаг запятнает кровью».

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В конце января 2023 Международный Олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий — в том числе, при условии того, что они не поддерживают войну. Это решение раскритиковали многие страны, включая Украину, Чехию, Польшу и страны Балтии.