ЕС попросит страны, увеличившие после начала войны импорт европейской продукции, тщательнее контролировать, не попадает ли она в Россию

Власти Евросоюза намерены попросить третьи страны, увеличившие объем импорта европейских товаров и технологий, ужесточить экспортный контроль, чтобы не допустить их попадания в Россию, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, ЕС попросит у третьих стран информацию о торговых потоках, касающуюся сотен товаров, на которые распространяются санкции, и технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

ЕС в рамках нескольких пакетов санкций запретил экспорт в Россию многих товаров и технологий. Однако одновременно с этим, пишет Bloomberg, был зафиксирован рост импорта европейской продукции, например, подпадающих под санкции полупроводников, в Турцию, ОАЭ, Казахстан и ряд других стран Восточной Европы и Центральной Азии. Предполагается, что чрез эти страны идет параллельный импорт санкционных товаров в Россию.

9 марта логистические компании заявили, что Турция блокирует оформление транзита в Россию грузов с товарами, попавшими под санкции. По версии Bloomberg, такое решение власти Турции приняли под давлением со стороны США и Евросоюза. Турция сообщения о блокировке транзита в Россию не комментировала. Как предположили представители российских компаний, какие-либо официальные распоряжения по этому поводу означали бы признание Турцией того, что она связана с поставками санкционной продукции в Россию.

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