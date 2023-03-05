ЧВК Вагнера открыла в России вербовочные пункты на базе спортивных клубов. Месяц назад Пригожин заявил, что ЧВК перестала вербовать заключенных

ЧВК открыла в России несколько вербовочных пунктов на базе спортивных клубов. Об этом со ссылкой на сообщения российских СМИ написал американский Институт изучения войны (ISW), который ежедневно публикует сводки событий российско-украинского конфликта.

Пункты набора в ЧВК Вагнера открылись в Ростове-на-Дону в помещениях спортивного клуба «Антарес», в Тюмени на базе центра федерации бокса, в Самаре в здании спортивного общества «Динамо», сообщили местные СМИ. Также, по информации самой ЧВК Вагнера, вербовочные пункты заработали на базе восьми спортивных клубов в Москве.

То, что ЧВК стала сотрудничать со спортивными клубами для набора новых бойцов, 2 марта заявил создатель группировки Евгений Пригожин. Он добавил, что в спортзалах клубов будут проверять физическую подготовку желающих вступить в ЧВК.

ISW считает, что ЧВК Вагнера создает новый канал вербовки из-за препятствий в наборе заключенных. 9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера перестала их вербовать, а в начале марта в провоенном телеграм-канале «Военкор Среда» появилось видео, где Пригожин говорит, что ЧВК «не дают пополняться личным составом, в том числе из числа заключенных». По данным СМИ, заключенных в российскую армию теперь набирают по линии Минобороны.

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