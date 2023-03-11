В ночь на 11 марта витрину независимого книжного магазина «Все свободны» в Санкт-Петербурге разбили выстрелом. На фотографиях, которые опубликованы в фейсбуке художника Артем Лоскутов, а также в телеграм-канале магазина, видно, что стреляли в стекло, на котором была надпись «Миру — мир».

«Все свободны» работает с 2011 года. Магазин находится по адресу: улица Некрасова, дом 23. Специализация магазина, сообщается на его сайте, академический и популярный нон-фикшн по философии, языкознанию, истории, социологии, антропологии, искусствоведению и прочим гуманитарным наукам.