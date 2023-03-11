Основатель ЧВК Вагнера объявил об открытии центров по вербовке наемников. В Сибири, по данным «Тайги.Инфо», они размещаются в школах и спортивных клубах, куда ходят дети

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 10 марта объявил, что в 42 российских городах открылись центры для вербовки наемников. К сообщению, опубликованному пресс-службой принадлежащей Пригожину компании «Конкорд», был прикреплен список адресов, где находятся эти центры.

Журналисты «Тайги.Инфо» проверили шесть адресов в Сибири и выяснили, что «центры ЧВК Вагнера» расположены в помещениях школ и спортивных клубов, куда ходят, в том числе и дети. Так, в Омске «центр ЧВК Вагнера» разместился в «православном спортивно-патриотическом клубе» «Десантник», который занимает помещение в гимназии № 147. В Барнауле центр вербовки также находится в муниципальном детском образовательном учреждении — в филиале спортивной школы олимпийского резерва № 3 (СШОР № 3), а в Иркутске — в спортивном клубе «Профи» в федерального учреждения «Государственное училище олимпийского резерва Иркутска».

В Красноярске и Чите, судя по списку адресов, «центры ЧВК Вагнера» находятся в спортивных клубах, где есть группы для детей, пишет «Тайга.Инфо», напоминая, что наемничество официально запрещено российскими законами.

ЧВК Вагнера ранее занималось вербовкой осужденных в местах лишения свободы. Решившим стать наемниками, как сообщалось, давали помилование засекреченными президентскими указами. В начале февраля Пригожин объявил, что в ЧВК Вагнера больше не вербуют заключенных, а в начале марта сообщил, что его «частная военная компания» будет сотрудничать со спортивными клубами для набора новых бойцов.

ЧВК Вагнера в частности задействована в боях за Бахмут. Минобороны РФ называет в своих сводках наемников «штурмовыми отрядами добровольцев». Пригожин публично критикует Минобороны РФ, заявляя, что ЧВК Вагнера не поставляют снаряды, необходимые для наступления

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