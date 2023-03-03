В Петербурге открылся молодежный клуб «Вагнеренок», где подросткам «прививают любовь к Отчизне» На одной из встреч выступил спецназовец, который «излучает дельта-волны»

Занятие в клубе «Вагнеренок» Куратор молодежного клуба «Вагнеренок» Александр Тронин

В начале 2023 года на базе «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге заработал молодежный клуб «Вагнеренок», с участниками которого встречаются депутаты, пророссийские журналисты и блогеры, а также ветераны боевых действий. Об этом рассказало издание «Бумага».

Корреспондент «Бумаги» посетил встречу «Вагнеренка» 22 февраля, в годовщину признания Россией независимости самопровозглашеннных ДНР и ЛНР. Всего на мероприятие пришли около 20 человек — школьники и студенты начальных курсов, которым в обмен предложили освобождение от занятий.

Лектором на мероприятии выступил спецназовец Виктор Шмарковский. Его представили как заведующего фондом содействия ветеранам спецназа госбезопасности «КУОС-Вымпел». Шмарковский рассказал о методах вербовки, в том числе гипнозе.

Многие мои коллеги служили и служат в ЧВК Вагнера. Я много лет занимаюсь военно-патриотическим движением и воспитанием молодежи, веду их подготовку. Мне приходилось искать молодых ребят, которые соответствуют определенным критериям: знание нескольких языков, хорошая физическая подготовка и родители, которые тоже связаны с военной сферой. Когда-то я набирал таких же, как вы.

Участники встречи спросили его о том, как он относится к «экстрасенсам в спецназе». Шмарковский ответил, что сам «излучает дельта-волны», а его мозг «способен выдержать любой удар из-за скопления жидкости в определенных зонах». Себя спецназовец назвал «ребенком первой атомной бомбы». «Бумага» пишет, что гости мероприятия наблюдали за спецназовцем с улыбкой.

Первая встреча «Вагнеренка» прошла в конце января, заранее ее нигде не анонсировали. В ней принял участие лидер партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов, хваливший, как утверждают организаторы, основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина за одноименный центр, «потому что здесь дают возможность творить». После встречи с Мироновым подросткам предлагали управлять беспилотниками в компьютерных симуляторах, рассказали участники клуба. По данным «Бумаги», всего на это мероприятие пришли 13 человек.

За месяц существования «Вагнеренка» его также посетили депутаты Госдумы Василий Власов (ЛДПР) и Мария Бутина («Единая Россия»), провластный блогер Виталий Вереск и пророссийский журналист Юрий Подоляка родом из Украины.

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Своей целевой аудиторией клуб считает молодых людей от 16 до 25 лет, а задачей — «привить молодому поколению любовь к своей Отчизне». Куратором клуба выступает бывший член молодежного парламента Петербурга и студент юридического факультета РАНХиГС Александр Тронин, которого в январе исключили из ЛДПР. После этого представители Пригожина связались со студентом и предложили ему возглавить «Вагнеренка», рассказал «Бумаге» сам Тронин.

Участники клуба не захотели рассказывать журналистам, зачем и почему вступили в «Вагнеренка». Всего, по словам Тронина, в марте в клубе состояли 60 человек. Он утверждает, что это «ребята, которые выступили против партийной линии ЛДПР».

Чтобы вступить в «Вагнеренка», организаторы просят написать им в соцсетях, принести в «﻿ЧВК ВагнерЦентр» паспорт, две фотографии и автобиографию, а затем ждать решения о приеме. По данным «Бумаги», кандидатов проверяет служба безопасности центра.

Главное для новых участников — «предложить годный проект», который могут обеспечить финансированием, рассказал Тронин. «Бумага» отмечает, что разработкой таких «патриотических» проектов занимаются и сами резиденты «ЧВК Вагнер Центра». Например, они помогают усовершенствовать военные дроны.