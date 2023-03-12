В Кишиневе во время акции протеста произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Задержаны более 50 человек

В Кишиневе 12 марта прошла акция протеста, в рамках которой протестующие требовали, чтобы власти страны погасили расходы граждан на коммунальные услуги за зимние месяцы, сообщает Point. РИА Новости пишет, что демонстранты также требовали отставки президента Майи Санду и правительства.

Начало акции было запланировано на 13:00 по местному времени (14:00 по Москве). Вскоре появились сообщения о столкновениях между протестующими и полицией. В частности, пишет Point, полиция остановила колонну протестующих у здания парламента, после чего демонстранты во главе с вице-председателем партии «Шор» Мариной Таубер попытались прорваться через полицейских.

По данным РИА Новости, колонна манифестантов смогла прорвать один из полицейских кордонов, однако через второй кордон, в котором стоял спецназ, они не прошли.

По итогам митинга протестующие приняли резолюцию с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца. «Мы все-таки прошли к правительству и официально зарегистрировали резолюцию. Это было нашей сегодняшней целью и мы ее достигли», — заявила Таубер.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой полицию Молдовы пишет, что за время протеста правоохранительные органы задержали больше 50 человек. Сообщается, что при некоторых задержанных были обнаружены запрещенные предметы, в том числе ножи.

Накануне полиция Молдовы опубликовала обращение к гражданам, что во время акции протеста могут произойти попытки «дестабилизации и массовых беспорядков», в связи с чем призвала организаторов и участников протестов соблюдать требования законодательства и не допускать действий, «которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства».

В феврале президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в попытке вмешательства во внутренние дела страны. По ее версии, план российских властей предусматривал въезд в Молдову граждан России, Черногории, Беларуси и Сербии для осуществления «подрывных действий» с целью смены власти в стране.

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