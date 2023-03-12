Российские власти потребовали ограничить в родительских правах отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок. Дело рассмотрят 15 марта

Ефремовский межрайонный суд Тульской области назначил на 15 марта собеседование в рамках иска об ограничении родительских прав Алексея Москалева, отца шестиклассницы, нарисовавшей антивоенный рисунок на уроке ИЗО. Об этом сообщает телеграм-канал в поддержку Москалевых.

С соответствующим иском в суд обратилась комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов. Как ранее сообщала глава комиссии Светлана Давыдова, ее ведомство в январе 2023 года подало иск, поскольку семья Москалевых с мая 2022 года состоит на «профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении».

По словам чиновницы, основанием для постановки на учет стало то, что отец девочки и не предпринимал попыток вернуть дочь к обучению в школе, а мать Маши жила отдельно и не интересовалась ее жизнью.

В свою очередь телеграм-канал в поддержку Москалевых напоминает, что школьница с 1 марта находится в социально-реабилитационном центре, сотрудники которого отказываются возвращать ребенка отцу.

«С 1 марта о Маше ничего не известно. Руководство приюта и его директор не дают никакой информации о девочке. На все вопросы — игнор и требование перестать писать о Маше Москалевой. Телефон, который привезли для связи девочки с папой, так и не передали», — пишет телеграм-канал.

В заключении правозащитники попросили всех неравнодушных прийти на заседание, а также «заваливать жалобами» приют, поскольку девочку там удерживают «против ее воли и без решения суда».

Преследование Москалевых началось в апреле 2022 года, когда Маша нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. После этого этого со школьницей провели беседу сотрудники ФСБ, а на Алексея Москалева составили административный протокол о «дискредитации» российской армии, найдя в его соцсетях антивоенные посты и комментарии.

В декабре к семье пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Позднее на Алексея Москалева завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии — вновь из-за постов в соцсетях. 1 марта стало известно, что Алексея задержала полиция, а его дочь отправили в приют. На следующий день суд отправил отца под домашний арест до 27 марта. Девочку должны были вернуть домой 3 марта, однако комиссия по делам несовершеннолетних решила, что ребенок останется в социально-реабилитационном центре.

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Школьница из Тульской области нарисовала антивоенный рисунок. Теперь отец, который воспитывает ее один, — фигурант уголовного дела о «дискредитации» армии Его могут посадить, а ребенка отправить в приют