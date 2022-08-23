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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не несут ответственность за убийство журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина.

«Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Крымская платформа».

Дарья Дугина погибла 20 августа во время взрыва автомобиля в Московской области. ФСБ России заявила, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины.

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