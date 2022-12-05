Решение стран Запада о потолке цен на российскую нефть вступило в силу
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Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, «Большой семерки», а также Австралия, вступило в силу 5 декабря.
Потолок цен установлен на уровне 60 долларов за баррель. После 15 января его станут регулярно пересматривать. Новый уровень должен быть как минимум на 5% ниже, чем стоимость российской нефти на мировых рынках.
Принятые ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой российской нефти.
Власти России сообщили, что разрабатывают меры, которые позволят отказаться от поставок нефти в страны, которые поддержали потолок цен.