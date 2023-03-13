Хакеры пригрозили опубликовать десятки гигабайт материалов о еще не вышедшей игре S.T.A.L.K.E.R. 2, потребовав от украинской студии-разработчика GSC Game World извинений за «недостойное отношение к игрокам из Беларуси и России».

В марте 2022 года GSC Game World заявила, что не будет продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 на территории России. Тогда же компания изменила название игры с Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl (в соответствии с транслитерацией названия города не с русского, а с украинского) и прекратила обновление своего официального аккаунта во «ВКонтакте». Летом 2022 года GSC Game World сообщила, что у игры не будет русской озвучки — только английская и украинская. При этом у игрока будет возможность выбрать субтитры на русском языке. В России в апреле 2022 года был заблокирован доступ к официальному сайту игры. Предположительно, это могло случиться из-за размещенного там обращения к фанатам — в нем разработчики осуждали вторжение российских войск и призывали помочь Украине.

О наличии доступа к «огромному количеству материалов» об игре 11 марта сообщил администратор группы «Вестник „Того Самого Сталкера“» во «ВКонтакте» — одного из крупных сообществ, где общаются фанаты франшизы. По утверждению администрации группы, полученная ими информация включает сюжет, описание кат-сцен, концепт-арты и глобальные карты.

В качестве подтверждений администратор опубликовал несколько скриншотов. Он заявил, что не будет публиковать всю остальную информацию, если GSC Game World до 15 марта выполнит три условия:

«одумается и переосмыслит отношение к игрокам из Беларуси и России» и извинится за «недостойное отношение к простым игрокам из этих стран».

вернет в S.T.A.L.K.E.R. 2 русскоязычную локализацию.

разблокирует забаненный «ни за что» профиль ВК-сообщества на официальном форуме игры.

«До 15 числа мы ждем изменений политики компании в сторону адекватности и принятия собственных фанатов, откуда бы они ни были, а также возвращение ру-локализации, если не по релизу, то как минимум в виде дополнения», — говорилось в заявлении.

Студия GSC Game World отреагировала на случившееся на следующий день. В официальном сообщении в твиттере она подтвердила, что аккаунт одного из сотрудников был взломан. Там отметили, что это уже не первый случай взлома, угроз и попыток «повредить производственному процессу и репутации компании».

«Мы украинская компания, и, как большинство украинцев, мы видели куда более страшные вещи: разрушенные дома и жизни, смерти близких», — заявили в GSC Game World, назвав на этом фоне попытки запугать разработчиков «бесполезными».

Официальный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 GSC Game World

Также создатели игры попросили своих пользователей не смотреть утечки и не делиться слитой информацией, чтобы не испортить впечатление от игры.

После ответа от GSC Game World администраторы сообщества во «ВКонтакте» выпустили еще несколько постов, в которых выложили фото концепт-артов некоторых персонажей. «К сожалению, компания воспринимает просьбу о пересмотре отношений с обычными игроками в штыки, однако мы до последнего не хотим выкладывать самое важное», — заявили они, пообещав выложить 15 марта 10 из якобы имеющихся у них 30 гигабайт материалов.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — одна из наиболее ожидаемых игр в истории индустрии. О начале ее разработки впервые сообщалось еще в 2010 году, однако первые официальные скриншоты и трейлер игры были опубликованы лишь в 2020 году. Тогда же впервые была объявлена дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 — 2021 год. Впоследствии, однако, эта дата несколько раз переносилась — сначала из-за желания разработчиков «доработать игру», затем — из-за начала войны (большая часть сотрудников студии находилась в Киеве). Сейчас разработчики обещают выпустить игру до конца 2023 года, точной даты релиза пока нет.