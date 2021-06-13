«Зона дала мне жизнь. Я буду защищать ее. Всегда» Это большой геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 (а еще теперь мы знаем дату выхода игры!)

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Украинская студия GSC Game World назвала дату выхода видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 — 28 апреля 2022 года. Также студия раскрыла подзаголовок игры — Heart of Chernobyl («Сердце Чернобыля»).

Кроме того, GSC Game World обнародовала пятиминутный гемплейный трейлер игры. В нем, в частности, показывают город Чернобыль-2 и появляется Сергей Григорович, создатель серии S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — Gameplay Trailer Xbox

Игра изначально выйдет только на ПК и консолях Xbox нового поколения, и будет доступна в подписке Xbox Game Pass в день релиза. Впрочем, игровые издания со ссылкой на внутренние документы Microsoft писали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет эксклюзивом Xbox всего три месяца.

S.T.A.L.K.E.R. — серия видеоигр в жанре шутера от первого лица, события которых разворачиваются в альтернативном мире в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Первая игра серии вышла в 2007 году. В следующие два года разработчики выпустили два дополнения к игре. О разработке второй части S.T.A.L.K.E.R. сообщалось еще в 2010-м, но с тех пор работы не раз прерывались.

S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. 2 и правда существует! Во-первых, игра выйдет на ПК и Xbox Series X. Во-вторых, смотрите скорее трейлер

S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. 2 и правда существует! Во-первых, игра выйдет на ПК и Xbox Series X. Во-вторых, смотрите скорее трейлер

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