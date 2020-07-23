S.T.A.L.K.E.R. 2 и правда существует! Во-первых, игра выйдет на ПК и Xbox Series X. Во-вторых, смотрите скорее трейлер

Украинская студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике, продемонстрированном в ходе онлайн-презентации Xbox Games Showcase, показали несколько локаций из игры, а также аномалии и NPC, сидящих вокруг костра (совсем как в первом «Сталкере»).

S.T.A.L.K.E.R. 2 — Official Trailer #1 Xbox

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на новой Xbox Series X и PC и будет сразу бесплатно доступна подписчикам Xbox Game Pass. Игра станет временным эксклюзивом Microsoft, отмечает DTF — это значит, что на PlayStation 5 игра появится позже, чем на Xbox Series X (на консолях текущего поколения она вообще не выйдет).

Ранее сообщалось, что новый «Сталкер» выйдет в 2021 году. В информации, опубликованной на сайте игры после выхода трейлера, говорится, что разработчики «пока не готовы раскрыть дату выхода».

На той же странице сообщаются некоторые детали об игре. Трейлер, показанный на презентации Xbox, создан на игровом движке и отражает «уровень графики и атмосферу», которых разработчики намерены достичь. S.T.A.L.K.E.R. 2 будет игрой с открытым миром, а действия игрока будут иметь «глобальные последствия».