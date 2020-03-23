О постапокалиптическом шутере S.T.A.L.K.E.R. 2, разработкой которого занимается украинская студия GSC Game World, до сих пор мало что известно. Для начала у нас есть скриншот супердетализированного батона из игры.

GSC Game World

Мы знаем, что S.T.A.L.K.E.R. 2 работает на современном движке Unreal Engine 4. Кроме того, у шутера есть официальный логотип. А теперь появился еще и первый скриншот. К тому же, сделанный на движке игры! То есть примерно так сейчас выглядит S.T.A.L.K.E.R. 2.

GSC Game World

Изображение 23 марта опубликовала сама GSC Game World. 13 лет назад в этот день состоялся европейский релиз первой части серии — «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Разработчики пообещали, что публикация скриншота — это «важный, но не единственный подарок в 2020 году [для фанатов]».

S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсировали в мае 2018 года. Дата выхода игры до сих пор неизвестна.