Возобновлена разработка игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Он опубликовал ссылку на сайт игры, на котором указано, что она выйдет в 2021 году. Никаких других подробностей не приводится.

Компьютерный шутер от первого лица S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, созданный по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и фильма «Сталкер» Андрея Тарковского, был выпущен студией GSC Game World в марте 2007 года. В следующие два года разработчики выпустили два дополнения к игре под названием S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти.

О начале разработки второй части игры S.T.A.L.K.E.R. впервые сообщалось еще в 2010 году, однако с тех пор работы неоднократно прерывались.