Шойгу поговорил по телефону с министром обороны США из-за инцидента с американским дроном, упавшим в Черное море

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает российское военное ведомство.

Как утверждается, переговоры прошли «по инициативе американской стороны». О содержании разговора Минобороны РФ не сообщило.

В Пентагоне переговоры пока не комментировали.

Обновление. В Минобороны США подтвердили, что Шойгу и Остин провели телефонные переговоры по поводу «недавнего непрофессионального, опасного и безрассудного поведения» российских пилотов в международном воздушном пространстве над Черным морем. Дроны США продолжат летать «везде, где позволяет международное право», заявил министр обороны США.

По данным СNN, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли планирует провести телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым по поводу инцидента с американским беспилотником, упавшим в Черное море 14 марта. Это будет их первый разговор с декабря 2022 года. При этом телеканал отмечает, что обычно такие переговоры проходят после переговоров министров обороны.

Американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море утром 14 марта. По версии США, дрон разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 над нейтральными водами. Минобороны России подтвердило факт крушения беспилотника, но не сообщило о столкновении.

В Госдепе США считают, что столкновение российского самолета с американским беспилотником, вероятно, произошло непреднамеренно в результате некомпетентности российских пилотов.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби говорил, что Вашингтон не хочет, чтобы беспилотник заполучил кто-либо, кроме американцев. Власти США «приняли меры» по защите дрона, сказал он. По данным CNN, перед падением с беспилотника дистанционно стерли чувствительные данные. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия попытается поднять обломки дрона со дна Черного моря.

Что известно об инциденте

В Черном море разбился американский беспилотник. США утверждают, что это произошло из-за столкновения с российским Су-27. Россия это отрицает Эксперты считают, что прямого конфликта между двумя странами не будет

Что известно об инциденте

В Черном море разбился американский беспилотник. США утверждают, что это произошло из-за столкновения с российским Су-27. Россия это отрицает Эксперты считают, что прямого конфликта между двумя странами не будет