Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областей

Президент Украины Владимира Зеленский подписал указы об увольнении трех глав областных администраций — Луганской, Одесской и Хмельницкой. Указы опубликованы на сайте главы государства.

Сергея Гайдая уволили с поста главы Луганской областной государственной администрации, Максима Марченко — с поста главы Одесской администрации, Сергея Гамалия — с поста руководителя Хмельницкой администрации.

Гайдай занимал пост главы администрации с октября 2019 года, Марченко — с марта 2022 года, Гамалий — с декабря 2020 года.

Причины отставок не сообщаются.

В конце января 2023 года «Украинская правда» писала о возможной отставке Гайдая. По информации издания, его могут назначить послом Украины в Казахстане. Сам Гайдай говорил, что является членом команды президента и займет ту должность, на которую его назначат. 14 марта LB.ua также сообщило об отставке Гайдая и его переходе на должность посла в Казахстане.

В январе в Украине отправили в отставку шестерых высокопоставленных чиновников и пятерых глав регионов. Своих должностей лишились, в частности, руководители областных администраций Валентина Резниченко (Днепропетровская область), Александр Старух (Запорожская область), Алексей Кулеба (Киевская область), Дмитрий Живицкий (Сумская область) и Ярослав Янушевич (Херсонская область), а также замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Сообщалось, что отставки четырех из пяти руководителей регионов могут быть связаны с отставкой Тимошенко.

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