Суд приговорил жителя Подмосковья Кирилла Бутылина к 13 годам колонии за поджог военкомата. Это первый из десятков поджогов, начавшихся после вторжения

Житель Московской области Кирилл Бутылин приговорен к 13 годам заключения за поджог военкомата в городе Луховицы в феврале 2022 года — в первые дни после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Приговор Бутылину вынес Второй Западный окружной военный суд, сообщает ТАСС. Бутылин признан виновным по трем статьям УК РФ: вандализм (ч. 2 ст. 214, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2), теракт (п. «в» ч. 2 ст. 205).

В сообщении ТАСС не уточняется, приговорен ли Бутылин к колонии строгого или общего режима. Сторона обвинения просила назначить ему 13 лет колонии строгого режима. Бутылин на суде заявил, что полностью признает вину.

Пожар в военкомате в Луховицах произошел ночью 28 февраля 2022 года. По версии следствия, Кирилл Бутылин, которому на том момент был 21 год, разбил окно военкомата и бросил внутрь две бутылки с зажигательной смесью. Это первый известный случай поджога военкомата в России после начала войны. Потом сообщалось о нескольких десятках таких случаев по всей России. По некоторым делам о поджогах военкоматов ранее уже вынесли приговоры.

Бутылин в конце февраля — начале марта уехал в Беларусь, где, как сообщает ТАСС, его задержали при попытке пересечь границу в сторону Литвы.

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