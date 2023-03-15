В регионах России начали рассылать повестки для уточнения данных. Кремль говорит, что это «обычная практика»

Как минимум в трех регионах России — Липецкой, Пензенской и Воронежской областях — начали рассылать местным жителям повестки в военкомат. Об этом сообщили представители региональных властей на официальных страницах и в комментариях государственным СМИ.

Власти регионов утверждают, что повестки вручают «исключительно для актуализации данных воинского учета». В администрации Липецкой области сообщили, что в этом регионе, «как и по всей России, военкоматы оцифровывают базы данных».

Военком Липецкой области Валерий Герасименко заявил, что «необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизаций были выявлены ошибки».

В Кремле назвали «обычной практикой» то, что в регионах стали рассылать повестки, чтобы уточнить данные воинского учета, пишет «Интерфакс». «Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять. В этих рамках и идет постоянная работа», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что в Кремле нет «никаких обсуждений» по поводу новой волны мобилизации в России.

Власти России подготовили тестовую версию базы данных, которая будет содержать обширную информацию о военнообязанных, сообщил в середине февраля проект Faridaily «Пояснительная записка». Систему создают на основе единого реестра населения, в котором собраны данные различных госорганов обо всех гражданах России. Источник проекта в одном из комиссариатов Москвы говорил, что мобилизация осенью 2022 года показала, что данные в военкоматах актуальны на треть.

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